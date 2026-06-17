Meksika'nın 22 milyon nüfuslu başkenti Meksiko'da, yörüngedeki uydular tarafından tespit edilen ciddi bir zemin çökmesi yaşandığı bildirildi. NASA’nın radar sistemi ve NISAR uydusundan alınan verilere dayandırılan bilgilere göre, şehir genelinde ortalama aylık çökme miktarı 1,3 santimetre olarak ölçüldü. Bu veriyle Meksiko, dünyanın en hızlı batan başkentlerinden biri konumuna geldi.

ÇÖKMENİN NEDENLERİ AÇIKLANDI

Antik bir göl yatağı ve yer altı su kaynağı (akifer) üzerine kurulu olan mega kentte, içme suyunun yaklaşık %60'ı yer altından çekilmektedir. Aşırı su tüketimi nedeniyle yer altındaki boşlukların sıkışması ve yeni inşa edilen büyük yapıların yumuşak kil tabakasına uyguladığı basınç, çökmenin ana nedenleri olarak gösterilmektedir.

Mevcut durumda şehirdeki yollarda çatlaklar oluştuğu, binaların eğildiği ve demiryolu hatlarının hasar gördüğü belirtilmektedir. Tarihi Bağımsızlık Meleği anıtının çevresindeki zeminin sürekli düşmesi nedeniyle, yapının inşasından bu yana tabanına 14 basamak eklenmek zorunda kalındığı aktarılmaktadır.

AYLIK ÇÖKME HIZI 2 CM

NISAR uydusunun Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasındaki ölçümlerine göre, Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nın da dahil olduğu bazı bölgelerde aylık çökme hızı 2 santimetreye ulaşmıştır. Bu durum yıllık bazda 24 santimetrenin üzerinde bir kayba denk geliyor. Uzmanlar, bu sürecin altyapı yıkımının yanı sıra kentteki su kaynaklarının tamamen tükeneceği "sıfır günü" riskini artırdığını ifade ediyor.