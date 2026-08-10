Endonezya hükümetinin kömür üretim kotalarını yüzde 25 oranında düşürmesi ve iç piyasa satış fiyatını ton başına 70 dolarda sabitlemesi kömür tedarikini durma noktasına getirdi. Maden şirketlerinin zararına satış yapmak yerine ceza ödemeyi seçmesiyle tetiklenen kıtlık, ülkenin elektrik şebekesini çökertti.

ŞİRKETLER ZARAR YERİNE CEZA ÖDEMEYİ SEÇTİ

Hükümet, iç piyasadaki enerji fiyatlarını kontrol altında tutmak amacıyla geçen yıl madencilik kotalarını 790 milyon tondan 600 milyon tona indirdi. İç piyasaya zorunlu satış fiyatı ise mevcut küresel piyasa koşullarının çok altında kalarak 70 dolarda sabit bırakıldı. Küresel maliyetlerin de artmasıyla madencilik şirketleri, iç pazara düşük fiyattan kömür sağlamak yerine hükümetin belirlediği kural ihlali cezalarını ödemeyi tercih etti.

SANAYİ VE KÜÇÜK İŞLETMELER ÜRETİMİ DURDURDU

Kömür tedarikinin kopmasıyla birlikte, elektriğinin üçte ikisini fosil yakıtlardan sağlayan takımadalarda şalterler tamamen indi. Elektrik kesintilerinden en ağır darbeyi yedek enerji altyapısı bulunmayan küçük işletmeler aldı. Paslanmaz çelik ve elektrikli araçlar için küresel tedarik zincirinin temel taşı olan Endonezya nikel işleme sektörü de düzensiz elektrik akımı nedeniyle ağır üretim kayıpları yaşıyor.

CUMHURBAŞKANI ACİL MÜDAHALE TALİMATI VERDİ

Krizin büyümesi üzerine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Enerji Bakanlığı ve devlet elektrik şirketi PLN'yi acil toplantıya çağırdı. Hükümet ve PLN başlangıçta elektrik kesintilerinin uygulanan politikalardan kaynaklandığını reddederek santrallerdeki teknik arızaları işaret etmişti. Kesintilerin giderilememesi ve üretim kayıplarının artması üzerine Enerji Bakanlığı, kömürdeki tavan fiyat uygulamasını yeniden gözden geçireceğini duyurdu.