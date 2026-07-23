Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan 164,8 kilometre uzunluğundaki Danyang-Kunshan Köprüsü, dünyada üzerinden hiç araba geçmeyen en büyük yapı unvanını koruyor. 8,5 milyar dolarlık devasa yatırım, otomobiller için değil, Pekin ile Şanghay arasında çalışan yüksek hızlı tren hattının kesintisiz ilerlemesi amacıyla tasarlandı.

OTOMOBİL TRAFİĞİNE NEDEN KAPALI?

Köprünün karayolu araçlarına kapatılması bir zorunluluktan değil, doğrudan mühendislik tercihinden kaynaklanıyor. Yüksek hızlı trenlerin ihtiyaç duyduğu hassas eğim ve dikey zemin düzeni, standart otoyol altyapısıyla teknik olarak uyuşmuyor.

Ayrıca otomobil şeritleri, güvenlik bariyerleri ve drenaj sistemlerinin eklenmesi, Viyadük üzerindeki toplam yükü ve yapım maliyetini katlayacağı için projeye karayolu hattı dahil edilmedi.

DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ

2006-2010 yılları arasında 10 binden fazla işçinin çalışmasıyla inşa edilen dev viyadük, 2011 yılında hizmete açıldı. Kilometre başına maliyeti yaklaşık 51 milyon doları bulan proje; nehirleri, kanalları ve pirinç tarlalarını aşarak Yangcheng Gölü üzerinde de 9 kilometrelik bir hat oluşturuyor.

Bölgedeki sel riskleri, yumuşak toprak yapısı ve kamulaştırma maliyetleri nedeniyle hat yer seviyesine indirilmeden tamamen yükseltilmiş viyadükler üzerinde tamamlandı.

TAYFUN VE DEPREMLERE KARŞI ÖZEL KORUMA

Doğu Çin'deki zorlu doğa koşulları dikkate alınarak inşa edilen köprü, şiddetli depremler ve bölgede görülen tayfunlara dayanacak teknolojilerle donatıldı. Zemin hareketlerini absorbe eden taban izolatörlerinin kullanıldığı yapı, Pekin ile Şanghay arasındaki 1.318 kilometrelik demiryolu hattının yüzde 12'sini oluşturuyor.

Saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenler sayesinde iki metropol arasındaki ulaşım süresi 4 saate indirildi.