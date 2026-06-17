MiCA olarak bilinen yeni Avrupa Birliği (AB) kuralları kapsamında kripto şirketlerinin, birlik genelinde müşterilerine hizmet vermeye devam edebilmek için haziran ayı sonuna kadar lisans almaları gerekiyor. Ancak Reuters'a konuşan ve sürece aşina olan iki kaynağın bildirdiğine göre, Binance'in Yunanistan piyasa düzenleyicisine yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupalı düzenleyiciler, kullanıcıların dünya çapında Bitcoin gibi kripto paralarla ticaret yapmasına olanak tanıyan kripto borsalarını bir süredir kontrol altına almaya çalışıyor. MiCA kuralları uyarınca kripto şirketlerinin, 27 üyeli blok genelinde faaliyet göstermek için bir nevi "pasaport" olarak kullanabilecekleri lisansları, AB ülkelerindeki düzenleyici kurumlardan ayrı ayrı talep etmeleri gerekiyor.

Gündemdeki asıl kritik konu ise trilyonlarca dolarlık kripto endüstrisinin gözetimi. Düzenleyiciler, bu piyasanın düzgün bir şekilde denetlenmemesi halinde piyasaları istikrarsızlaştırabileceği ve yatırımcılara zarar verebileceği konusunda uzun zamandır uyarılarda bulunuyordu.

AB'DEKİ MÜŞTERİLERİN AKIBETİ BELİRSİZ

Yunanistan makamlarından gelecek olası bir ret kararı, Binance'e AB'de faaliyet göstermesi için yeşil ışık yakılmayacağı anlamına geliyor. Bu durum, borsanın birlik içinde yer alan müşterilerinin akıbetini de belirsizliğe itiyor.

Reuters haberinin yayımlanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yapan Binance, daha fazla detay vermeksizin "düzenli bir süreci desteklemeyi ve kullanıcılarımız için kesintiyi en aza indirmeyi" amaçladıklarını duyurdu.

DÜZENLEYİCİLERLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Dünya çapında 300 milyon müşterisi bulunan Binance'in bir sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada MiCA lisansı alma peşinde olduklarını ve 18 aydır düzenleyici kurumlarla yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylemişti.

Binance'in MiCA onayı almak için gerekli şartları yerine getirdiğine inandıklarını belirten sözcü, Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonunun (HCMC) başvuruyu incelemesini tamamladığını ve şirketin kurallara uygun bulunduğunun anlaşıldığını ifade etti. Sözcü ayrıca, "HCMC, aksi yönde herhangi bir resmi bildirimde bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Binance Eş CEO'su Richard Teng ise şubat ayında yaptığı bir açıklamada, Yunanistan'ın iş gücü ve güvenlik profilinin, Avrupa'daki düzenleyici merkezleri olması açısından onlara büyük finans merkezlerine kıyasla avantaj sağladığını belirtmişti. Teng'in selefi ve "CZ" olarak bilinen Binance kurucusu Changpeng Zhao, ABD'nin kara para aklama yasalarını ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.

SON TARİH 1 TEMMUZ

HCMC, gizlilik kurallarını gerekçe göstererek Binance'in başvurusu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Binance, haziran ayı sonuna kadar bir lisans alamaması durumunda, temmuz ayının başından itibaren AB'de faaliyet göstermeye devam etme hakkını kaybedecek.

AB kuralları, kripto endüstrisinin Avrupa'daki faaliyetlerine yönelik düzenleyici denetimleri sıkılaştırırken Binance cephesi sürece dair endişelerini dile getirdi. Borsa, "30 Haziran 2026'dan önce yeni bir güncelleme paylaşacağız" bilgisini verirken, MiCA yetkilendirme sürecindeki gecikmelerin, kripto faaliyetlerini AB dışına itme riski taşıdığını sözlerine ekledi.