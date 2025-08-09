Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'da mali kriz sürüyor. Futbol takımında yaşanan maddi sorunlar basketbol takımına da yansımış durumda. Uzun yıllardır basketbol şubesine önemli yatırımlar yapan İspanyol ekip, yaptığı yatırımın karşılığını almayı başaramadı.

Her sezon basketbolda Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de şampiyonluk parolası ile giren Barcelona, bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Yeni sezon öncesi takımdaki maaş yükü fazla olan sporcularla yollarını ayıran Katalan ekip, yerlerini ise daha yaşlı isimlerle doldurdu.

Takımın en yüksek maaş alan oyuncularından Jabari Parker ile yolları ayıran Barcelona'da daha önce NBA'de de forma giyen Alex Abrines ise basketbolu bırakma kararı aldı.

İspanya merkezli Encestando'nun haberine göre, Jabari Parker ve Alex Abrines'in ayrılığıyla oluşan maaş bütçesi, futbol şubesine aktarıldı.

Katalan ekibinin yönetiminin aldığı bu kararla birlikte Barcelona’nın basketbol şubesinin oyuncu transferleri için elinde yalnızca 850 bin euro kaldı.