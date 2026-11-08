Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) öncesinde havalimanındaki taksi hizmetleriyle ilgili şikayetler gündeme geldi. Zirve için kente gelen bazı ziyaretçiler, kısa mesafeli yolculuk yapmak istemeleri nedeniyle taksi bulamadıklarını iddia etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan açıklama yaptı.

COP31 İÇİN GELEN ZİYARETÇİLER TAKSİYE BİNEMEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gelen bazı ziyaretçiler, havalimanından etkinlik alanına gitmek isterken taksicilerin kısa mesafeli yolculukları kabul etmediğini öne sürdü.

Yayıncı Hakkı Alkan da Antalya'da yaşadığı taksi deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Havalimanından fuar merkezine gitmek istediğini belirten Alkan, bazı taksicilerin mesafenin kısa olduğunu söyleyerek kendisini araçlarına almadığını iddia etti.

Yaşadığı diyaloğu kayda alan Alkan, taksicilerin uzun mesafeli yolculukları tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da bizim taksiler ilginç. Şöyle ilginç: Dedik ki fuar merkezine gideceğiz. Şuradaki abiler diyor ki 'Yok, bunlar olmaz.' Niye? Sen yakına gidiyorsun. Yani Antalya içi değil mi abi? Yakın, uzak ne fark eder? Havalimanından çıktı işte, bak şu insanlar da bekliyor. 'Yok ya abi, size başka bir şey gelecek. Bunlar uzun yolculuk yapacaksam bu taksiye binebilirsin. Yoksa yok.' Abi, bu kafayı değiştirmemiz lazım. Bak, büyük de bir etkinlik yapılıyor burada. COP31. Bu kafayı değiştirmek lazım."

BAŞKA UYGULAMA DA YOK

Taksi hizmetlerine yönelik şikayetler sosyal medyada da paylaşıldı. COP31 için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden biri, kentte alternatif ulaşım seçeneklerinin bulunmadığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Paylaşımda, "Antalya'da rezillik yaşanıyor. Kaç aydır reklamı yapılan COP31 için gelen yabancıları taksiciler seçerek alıyor havalimanından. Alternatif şirket yok. Varsa yoksa sarı taksi. Sabahtan beri büyük rezillik var" ifadelerine yer verildi.

ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI İDDİALARI REDDETTİ

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, taksicilerin yolcu seçtiği yönündeki iddialara karşı çıktı. Havalimanında görev yapan 246 taksicinin belirli bir sıra sistemiyle çalıştığını belirten Alkan, kısa ve uzun mesafeli yolculukların bu düzen içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gündeme gelen görüntülerin eksik değerlendirildiğini savunan Alkan, kayıtlarda taksicinin yolcuyu taşımayacağına ilişkin bir ifadenin bulunmadığını, yalnızca sıradaki aracın geleceğinin söylendiğini ifade etti.

"MÜŞTERİ SEÇME VEYA YOLCU ALMAMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya mecralarında yayımlanan ve taksici esnafımızı zan altında bırakan paylaşımlar, yıllardır emeğiyle geçinen esnafımızı üzmüştür.

Antalya Havalimanı'nda görev yapan 246 taksici esnafımız, kısa ve uzun mesafe sıralamasına göre, arkalı önlü ve düzenli bir sistem içerisinde hizmet vermektedir. Söz konusu görüntüde de taksici esnafımızın yolcuyu götürmeyeceğine dair bir ifadesi bulunmamakta, yalnızca hemen arkasındaki aracın geleceği belirtilmektedir. Dolayısıyla müşteri seçme veya yolcu almama gibi bir durum söz konusu değildir.

Birkaç görüntü veya eksik değerlendirme üzerinden tüm taksici esnafımızı zan altında bırakmak, yıllardır emeğiyle geçinen insanlarımızın ekmeğine ve alın terine zarar vermektedir. Antalya Şoförler Odası olarak gerekli bilgilendirme ve uyarılarımızı yapıyor, durak başkanlarımızla görüşerek süreci yakından takip ediyoruz.

Antalya esnafı olarak COP31'e hazırız. Valiliğimiz, Emniyetimiz ve ilgili kamu kurumlarımızla istişare içerisinde, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Alkan, meslekleriyle ilgili değerlendirmelerin somut gerçeklere dayanması gerektiğini belirterek kamuoyunun eksik ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar etmemesini istedi.