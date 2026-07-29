Discoverwildlife’ın aktardığı verilere göre, 9 veya 6,8 milyon yıl önce günümüz Arjantin sınırları içerisinde yaşamış olan devasa antik kuş türü Argentavis’in uçuş özellikleri ve yaşam tarzına dair detaylar paylaşıldı.

ÇİFT KANATLI UÇAĞI ANDIRAN BOYUTLAR

Araştırmacıların incelemelerine göre dev Argentavis’in öne çıkan biyolojik özellikleri şunlar:

Yaklaşık 7 metrelik kanat açıklığıyla havada küçük bir çift kanatlı uçağı (biplan) andıran kuşun ağırlığının 72 kilograma ulaştığı belirtildi. Bu ağırlık, günümüzün en ağır uçan kuşu olan Kori toy kuşundan en az 54 kilogram daha fazla. Kafatası ve gagası çok daha masif bir yapıda olsa da genel görünüm itibarıyla And akbabasına benzerlik gösteriyor.

NASIL UÇTUĞU AÇIKLANDI

Kanat boyutu ve yapısı üzerine yapılan incelemeler, Argentavis’in sürekli kanat çırpmak yerine rüzgarı kullanarak süzüldüğünü ve kanat çırpma hareketini sadece kısa aralıklarla gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Kuşun kalkış yapabilmek için kayalıkları ve yamaçları pist olarak kullandığı, atlamadan önce kısa bir koşu yaparak kanatlarını açtığı değerlendiriliyor. Karada hareket etmeyi zorlaştıran devasa kanat yapısı nedeniyle uzmanlar, Argentavis’in aktif bir avcıdan ziyade leşçil bir tür olduğunu ve dağlar ile ovalar üzerinde süzülerek taze leş aradığını belirtildi.