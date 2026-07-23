Dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden Danimarkalı Maersk, artan güvenlik riskleri nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz’deki limanlarına yönelik hizmetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Şirket, Çornomorsk’taki balık limanı üzerinden yürütülen konteyner operasyonlarını durdururken, bölgeye yönelik lojistik akışını yeniden yapılandırdı. Yapılan düzenleme kapsamında Çornomorsk’a giden tüm ithalat sevkiyatları ile halihazırda Mısır’ın Port Said limanında bekleyen konteynerler Romanya’nın Köstence limanına yönlendirilecek, yükler buradan Ukrayna’ya karayoluyla ulaştırılacak. Müşterilere ise Köstence teslimatının uygun olmaması halinde varış noktasını değiştirme esnekliği sağlanacak.

RUSYA'DAN DA ÇEKİLMİŞTİ

Lojistik devi, ihracat yükleri için de müşterilerine rezervasyonu cezasız iptal etme veya navlun ücreti değişmeksizin yükleme limanını Köstence olarak değiştirme imkanı sunuyor. Ukrayna krizinin başından bu yana Rusya pazarındaki hisselerini, lojistik sahalarını ve konteyner varlıklarını satarak bu ülkeden kademeli olarak çekilen Maersk’in son kararı, Karadeniz’deki ticari deniz taşımacılığının ne derece kırılgan hale geldiğini bir kez daha gösteriyor. Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Ukrayna’nın deniz ticaret hattı giderek daralırken, küresel lojistik devlerinin alternatif rotalara kayması bölgedeki ticaret trafiğini Romanya merkezli olarak yeniden şekillendiriyor.