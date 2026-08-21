ABD merkezli USA Rare Earth, Brezilya'nın tek ticari nadir toprak üreticisi Serra Verde'yi 2,8 milyar dolara satın alarak kontrolü sağladı. ABD hükümetinin de 1,6 milyar dolarlık yatırımla ortak olduğu bu işlem, savunma ve teknoloji sektörleri için Asya dışındaki en kritik tedarik hattını güvenceye aldı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 86'SI SON DÖNEMDE YAPILDI

Ulusal Madencilik Ajansı'na sunulan 2 bin 727 başvurunun yüzde 86'sı yakın dönemde kaydedildi. Yabancı sermayeli şirketler toplam başvuruların yüzde 42'sini oluştururken, en gelişmiş 45 projenin 31'ini doğrudan kontrol ediyor.

Avustralyalı şirketler 695 başvuruyla ilk sırada yer alırken, ABD merkezli firmalar 347 başvuruyla ikinci sırada bulunuyor. Satın alınan Serra Verde tesisi; otomotiv, savunma ve havacılık sanayisinde kullanılan dört ana manyetik elementi Asya dışında tedarik edebilen tek üretici konumunda yer alıyor.

MADEN SAHALARININ YÜZDE 25'İ KORUMA ALANLARINDA

Madencilik faaliyetlerinin genişlemesi çevresel riskleri de beraberinde getirdi. Analiz edilen tüm başvuruların yüzde 25'inin koruma alanları, yerli toprakları ve geleneksel toplulukların yaşadığı bölgelerin içinde veya 10 kilometre yakınında yer aldığı saptandı.

Kanadalı Aclara Resources şirketinin yürüttüğü Carina Projesi'nin, resmi tapu bekleyen Quilombo topluluğunun topraklarıyla kısmen örtüştüğü bildirildi. 780 milyon dolar yatırımla 2027 yılında inşasına başlanacak tesis öncesinde, bölge halkı nehirler ve canlı yaşamı üzerindeki etkiler konusunda açıklama talep ediyor.