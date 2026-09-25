Postojna kasabası yakınlarında bulunan Predjama Kalesi'nin arkasındaki doğal mağaralar ve geçitler yapının savunma sisteminin bir parçası olarak kullanıldı. Kayaya yaslanan bazı bölümlerde mağaranın doğal yüzeyi doğrudan kalenin duvarını oluştururken, gizli geçitler dış dünyayla bağlantı kurulmasını sağladı.

KALEYİ NEDEN UÇURUMUN İÇİNE İNŞA ETTİLER?

Predjama Kalesi'nin 123 metre yüksekliğindeki kayalık alana yerleştirilmesi yapıya doğal bir savunma avantajı sağladı. Kalenin arkasındaki mağaralar korunaklı alan oluştururken, dağın içerisindeki geçitler kuşatma sırasında dışarıyla bağlantı kurulmasına imkan verdi. Kayaların yapıyla bütünleşmesi kalenin iç bölümlerinde de görülüyor. Bazı odalarda ayrıca örülmüş bir duvar yerine doğrudan mağaranın doğal kaya yüzeyi bulunuyor.

GİZLİ GEÇİTLER KUŞATMADA KULLANILDI

Kalenin en bilinen hikâyelerinden biri burada yaşayan şövalye Erazem Predjama'ya dayanıyor. Efsaneye göre kale kuşatıldığında Erazem, düşmanlarının bilmediği mağara geçitlerini kullanarak dışarıdan yiyecek temin etmeyi sürdürdü.

Kuşatmacılar kalenin dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiğini düşünürken Erazem'in gizli geçitler sayesinde ihtiyaçlarını karşıladığı anlatılıyor. Hatta kuşatma sırasında yiyecek sıkıntısı çekmediğini göstermek amacıyla düşmanlarına taze ürünler gönderdiği de efsanenin bir parçası olarak aktarılıyor.

ERAZEM PREDJAMA NASIL ÖLDÜ?

Efsaneye göre kalenin ele geçirilmesini sağlayan gelişme Erazem'in hizmetkârlarından birinin ihanetiyle yaşandı. Hizmetkârın, Erazem kalenin daha savunmasız bir bölümündeyken kuşatmacılara işaret verdiği ve yapılan top atışı sonucunda şövalyenin öldüğü anlatılıyor. Hikâyenin ayrıntılarının ne kadarının gerçek olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak kalenin arkasında ve altında dışarıyla bağlantı sağlayan doğal mağara ve geçitlerin gerçekten bulunduğu biliniyor.

KALENİN ALTINDA MAĞARA SİSTEMİ VAR

Predjama Kalesi'nin altında yarasaların yaşadığı geniş bir mağara sistemi bulunuyor. Mağaranın ziyaret edilebildiği dönemler yarasaların yaşam döngüsüne göre sınırlandırılıyor ve kış uykusu döneminde ziyaretçi girişine kapatılıyor. Kalenin içerisinde ise geçmiş dönemlerdeki yaşamı gösteren silahlar, zırhlar ve çeşitli eşyalar sergileniyor. Kayaların içerisine uzanan bölümler nedeniyle bazı odalar soğuk ve nemli olsa da yapının konumu geçmişte güçlü bir doğal savunma sağladı.

POSTOJNA MAĞARASI'NA 9 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Predjama Kalesi, Slovenya'nın bir diğer önemli doğal yapısı olan Postojna Mağarası'na yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunuyor. Yoğun sezonda iki nokta arasında servis otobüsleri çalışırken yolculuk yaklaşık 20 dakika sürüyor. Predjama Kalesi yıl boyunca ziyaret edilebiliyor. Kalenin altındaki mağara bölümünün ziyarete açık olduğu dönemler ise yarasaların kış uykusu nedeniyle mevsime göre değişiyor.