Vietnam’ın kuzeyindeki Phong Nha–Ke Bang Ulusal Parkı’nda yer alan ve dünyanın en büyük tek mağara geçidi kabul edilen Son Doong Mağarası’nın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren devasa mağara, boyu 50 metreye varan ağaçların bulunduğu yeraltı ormanı ve kendine özgü mikroiklimiyle dikkat çekiyor.

FIRTINADAN KAÇARKEN KEŞFEDİLDİ

Mağara ilk olarak 1990 yılında Ho Khanh adlı bir yerel çalışan tarafından, bir fırtına sırasında sığınacak yer ararken tesadüfen bulundu. Girişinden sis çıktığını ve içeriden su sesleri geldiğini fark eden Khanh, daha sonra alanın konumunu unuttu. Yapı, 2009 yılında İngiliz mağaracılarla yürütülen çalışmalar sonucunda yeniden konumlandırılarak haritalandırıldı.

İÇİNE GÖKDELEN SIĞIYOR

Son Doong Mağarası’na ait açıklanan teknik verilere göre devasa yapının yüksekliği 200 metreye, genişliği 150 metreye ve uzunluğu ise en az 6,5 kilometreye ulaşıyor. Mağaranın "Umut ve Vizyon" adını taşıyan en geniş galerisinin, 40 katı aşan bir gökdeleni içine alabilecek yükseklikte ve bir Boeing 747 yolcu uçağının rahatça geçebileceği genişlikte olduğu belirtildi.

KENDİ ORMANI VE BULUTLARI VAR

Mağaranın içerisinden geçen Rao Thuong Deresi, alanın içinde özel bir ekosistem oluşturuyor. "2 Nolu Obruk" olarak bilinen bölgede, çöken tavan aralığından süzülen güneş ışığı sayesinde boyu 50 metreyi bulan ağaçlar, yosunlar ve eğrelti otları yetişiyor. İçerideki soğuk ve nemli havanın birleşimiyle mağara içinde bulutları andıran sis perdeleri meydana geliyor.

Yapılan incelemelerde mağara içinde uçan sincaplar, yılanlar ve yiyecek arayan maymunlar görüntülendi. Bölgedeki geniş mağara sisteminde aralarında kurbağa, balık, akrep ve mağara ebabilinin de bulunduğu 7'den fazla yeni canlı türü kayıtlara geçti.

Mağara içerisindeki yeraltı nehrinin sonuna ise dalgıçların tüp gaz kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle henüz ulaşılamadığı aktarıldı.