Dünya genelinde devasa nüfusları barındıran büyük şehirler, yoğun şehirleşme ve iklim değişikliği nedeniyle geri döndürülemez bir çöküş yaşıyor. Yeraltı sularının tamamen tüketilmesi zemindeki basıncı yok ederek devasa binaların ağırlığıyla toprağın her yıl daha fazla çökmesine neden oluyor.

VENEDİK: ZEMİN HER YIL 2 MİLİMETRE ÇÖKÜYOR

İtalya'nın ahşap kazıklar üzerine kurulu tarihi kenti Venedik, deniz seviyesindeki yükseliş ve zemin hareketliliği nedeniyle fiziki varlığını kaybediyor. Kentte her yıl yaklaşık 2 milimetrelik zemin çökmesi kaydediliyor. Yüksek gelgit dalgaları, kurulan bariyer sistemlerine rağmen tarihi bölgelerin sular altında kalmasına yol açıyor.

DAKKA: 36 MİLYONLUK ŞEHİR YILDA 12 MİLİMETRE BATIYOR

Bangladeş'in 36 milyon nüfuslu metropolü Dakka, aşırı yeraltı suyu çekimi nedeniyle yılda 12 milimetre çöküyor. Zemindeki su basıncının değişmesi toprağın sıkışmasına neden olarak şehri her geçen gün daha aşağı çekiyor. 2050 yılına kadar artan nehir taşkınları nedeniyle milyonlarca kişinin bölgeyi tamamen terk etmesi bekleniyor.

BANGKOK: YÜZDE 40'I SULAR ALTINDA KALACAK

Tayland'ın başkenti Bangkok, yumuşak kil tabakası üzerindeki devasa binaların ağırlığıyla her yıl 2 santimetre batıyor. Şehrin alçak delta yapısı ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı çökme hızını artırıyor. Mevcut veriler ışığında, 2030 yılına gelindiğinde kentin yüzde 40'lık bölümünün tamamen su baskını riski altında kalacağı öngörülüyor.

MEXICO CITY: HER YIL 24 SANTİMETRELİK REKOR ÇÖKME

Kurumuş bir göl havzası üzerine inşa edilen Meksika'nın başkenti Mexico City, dünyadaki en hızlı zemin çökmesini yaşıyor. Yeraltı sularının aşırı tüketimi nedeniyle şehir bazı bölgelerde yılda 24 santimetre batıyor. Bu eşine az rastlanan çökme hızı yollar, binalar ve kanalizasyon şebekelerinde kalıcı fiziksel yıkıma neden oluyor.

JAKARTA: 10 YILDA 2,5 METRE BATTI VE BAŞKENT TAŞINIYOR

Endonezya'nın başkenti Jakarta, sadece son 10 yılda 2,5 metre çökerek dünyanın batma riski en yüksek kenti konumuna geldi. Yaşanan bu aşırı çökme nedeniyle Endonezya hükümeti, başkenti Borneo Adası'na taşımak için 33 milyar dolarlık yeni bir şehir inşa sürecini başlattı. Kentin kuzey kesimlerinin 2050 yılına kadar tamamen okyanus sularına karışması bekleniyor.