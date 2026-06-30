Dünyanın enerji krizini kökten çözmesi beklenen "Yapay Güneş" teknolojisinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Çin, ticari füzyon enerjisi hedefine giden yolda ürettiği 582 tonluk devasa süperiletken mıknatısını resmen görücüye çıkardı. Güneş'in merkezindeki enerji üretim mekanizmasını Dünya'da taklit etmeyi amaçlayan bu proje, insanlığa neredeyse sınırsız ve tamamen temiz bir enerji kaynağı sunmayı vaat ediyor.

ITER'İ TAHTINDAN İNDİRDİ

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü tarafından geliştirilen bu dev sistem, şu an füzyon reaktörleri için üretilmiş dünyanın en büyük süperiletken mıknatısı unvanını eline aldı.

Proje sadece ağırlığıyla değil, teknik kapasitesiyle de dudak uçuklatıyor. Yedi büyük küresel gücün ortaklığında yürütülen uluslararası uzay ve enerji projesi ITER'deki muadillerine kıyasla:

-Hacimsel olarak 1,3 kat daha büyük bir tasarıma sahip.

-Enerji depolama kapasitesi bakımından ise ITER'deki sistemin tam 3 katına ulaşıyor.

100 MİLYON DERECELİK LAZMAYI HAVADA TUTACAK

Füzyon reaksiyonu sırasında hidrojen plazması yüz milyonlarca santigrat derece sıcaklığa ulaştığı için yeryüzündeki hiçbir fiziksel katı madde bu eriyikle temas edemiyor. İşte tam bu noktada devreye Çin'in tanıttığı Toroidal Alan (TF) mıknatısı giriyor.

Bu devasa mıknatıs, reaktör içinde o kadar güçlü bir manyetik alan yaratıyor ki; ölümcül sıcaklıktaki plazma vakum odasının duvarlarına değmeden, adeta havada asılı kalarak kararlı bir şekilde hapsediliyor. Sistemin en zorlu yanı ise tam 60 yıl boyunca ultra düşük sıcaklık, yoğun radyasyon ve devasa mekanik stres altında hatasız çalışmak zorunda olması.