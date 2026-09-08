Brezilya Amazonu’nda Araguaia Nehri’nin ortasında yer alan 19 bin 162 kilometrekarelik Bananal Adası, dünyanın en büyük nehir adası unvanını taşıyor. 350 kilometre uzunluğa ve 34 kilometre genişliğe sahip olan bu devasa kara parçası, stratejik konumu ve barındırdığı ekosistemle Güney Amerika’nın en önemli çevre koruma alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

BANANAL ADASI NASIL BİR COĞRAFİ YAPIYA SAHİP?

Tocantins Nehri ile birleşerek Atlantik Okyanusu’na dökülen Araguaia Nehri’nin kollarının arasında kalan ada, 1773 yılında kâşif José Pinto Fonseca tarafından keşfedildi. İlk olarak Santa Ana adı verilen bölge, ilerleyen yıllarda alandaki muz plantasyonlarının yaygınlaşmasıyla bugünkü "Bananal" adını aldı.

BÖLGEDEKİ YERLİ TOPLULUKLAR VE BİYOÇEŞİTLİLİK NASIL KORUNUYOR?

Ada, 15 ayrı köyde geleneksel yaşamlarını sürdüren yerli halklara ev sahipliği yapıyor. Toplam alanın 13 bin 585 kilometrekarelik büyük kısmı, bu toplulukların kültürünü ve yaşam alanlarını güvenceye almak amacıyla yasal kültür rezervi statüsünde tutuluyor.

MİLLİ PARK HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Adanın kuzeyinde yer alan 5 bin 577 kilometrekarelik bölüm, 1973 yılından bu yana Araguaia Milli Parkı sınırları içerisinde koruma altında bulunuyor. Ekolojik turizmin merkezlerinden biri sayılan ve "Mata do Mamão" olarak bilinen tropikal orman örtüsü de bu koruma bölgesinin bünyesinde yer alıyor.