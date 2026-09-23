Dev tatlı su vatozu (Urogymnus polylepis), Mekong Nehri'nin biyolojik çeşitliliğini araştıran Kamboçyalı ve ABD'li bilim insanlarının yürüttüğü çalışmalar sırasında bulundu. Ölçümleri yapılan balığın 3,98 metre uzunluğa ve yaklaşık 2,2 metre genişliğe ulaştığı belirlendi.

DEV VATOZ NEREDE BULUNDU?

300 kilogramlık vatoz, Kamboçya'dan geçen Mekong Nehri'nde tespit edildi. Bölgede araştırma yürüten “Mekong'un Harikaları” projesi kapsamında bilim insanları, nehirde yaşayan büyük tatlı su canlılarını takip ediyordu. Dev vatoz da bu çalışmalar sırasında kayıt altına alındı.

TAM 300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Yapılan ölçümlerde vatozun ağırlığının 300 kilogram olduğu belirlendi. Kuyruğuyla birlikte toplam uzunluğu 3,98 metreye ulaşırken disk biçimindeki gövdesinin genişliği yaklaşık 2,2 metre olarak ölçüldü. Balığın büyüklüğü, onu kayıt altına alınan diğer dev tatlı su balıklarının önüne geçirdi.

ÖNCEKİ REKORU HANGİ BALIK TUTUYORDU?

Dev vatozun kayda geçirilmesinden önce en dikkat çeken örneklerden biri, yine Mekong'da yakalanan 293 kilogramlık dev Mekong yayın balığıydı. 300 kilogramlık vatoz, bu ağırlığın üzerine çıkarak Guinness Dünya Rekorları tarafından en ağır tatlı su balığı olarak kaydedildi.

AYNI BÖLGEDE 180 KİLOLUK VATOZ DA BULUNDU

300 kilogramlık örneğin bulunmasından yaklaşık 1 ay önce aynı bölgede 180 kilogram ağırlığında başka bir dev tatlı su vatozu kayıt altına alındı. Art arda bulunan büyük örnekler, Mekong Nehri'nin bu bölümünde dev vatozların yaşam alanlarının bulunduğunu ortaya koydu.

ÇAMURLU NEHİR TABANINDA YAŞIYOR

Dev tatlı su vatozunun yassı ve geniş gövdesi nehir tabanındaki yaşama uyum sağlıyor. Küçük gözlere sahip olan türün ağzı başının altında bulunuyor ve besinlerini büyük ölçüde nehir tabanında arıyor. Büyük boyutuna rağmen suda gövdesini dalgalandırarak hareket edebiliyor.