Yaklaşık 7 bin kilometrelik uzunluğuyla São Paulo ile Afrika arasındaki mesafeyi geride bırakan Amazon Nehri, taşıdığı su hacmi bakımından gezegenin en büyük nehir sistemi olma unvanını koruyor. NASA verileri ve Brezilya Ulusal Su Ajansı (ANA) ölçümlerine göre nehir, okyanuslara ulaşan küresel nehir deşarjının yaklaşık beşte birini tek başına Atlantik'e boşaltıyor.

AMAZON NEHRİ SANYEDE NE KADAR SU TAŞIYOR?

Saniyede ortalama 210 bin metreküp suyu Atlantik Okyanusu'na aktaran Amazon Nehri, nehir ağzından her saniye 210 milyon litre su boşaltıyor. Pará bölgesindeki Óbidos boğazında nehrin derinliği normal dönemlerde 75 metre ölçülürken, sel sezonlarında 132 metreye kadar ulaşıyor. Bu derinlik, nehir tabanında dev binaların yüksekliğine eşdeğer bir su kütlesi oluşturuyor.

TAŞKIN SEZONUNDA NEHRİN GENİŞLİĞİ KAÇ KİLOMETREYE ULAŞIYOR?

Kurak dönemlerde genişliği 4 ila 5 kilometre arasında değişen ana kanal, yıllık taşkın döngüsü başladığında yan kanalları, gölleri ve taşkın ovalarını doldurarak 50 kilometrelik devasa bir su koridoruna dönüşüyor. Bu taşma hareketi, bölgedeki orman ekosistemini su altında bırakarak besin maddelerini dağıtıyor ve ulaşım güzergahlarını tamamen değiştiriyor.

AMAZON HAVZASI KAÇ ÜLKEYİ KAPSIYOR VE OKYANUSU NASIL ETKİLEDİ?

Güney Amerika'da 8 ülkeye yayılan Amazon havzasının yüzde 64'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. Nehrin okyanusa döktüğü devasa tatlı su kütlesi, Atlantik Okyanusu'nun yüzlerce kilometre açığında deniz suyunun tuzluluk oranını düşürerek uydulardan takip edilebilen tatlı su tabakası oluşturuyor.