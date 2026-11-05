Küresel otomotiv sektöründe 2025 yılı resmi satış verileri açıklanırken, Toyota 11 milyon 322 bin 575 adetlik toplam satışla dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu. Açıklanan veriler, elektrikli araç üretimindeki hızlı yükseliş ve pazar paylarındaki el değişimleriyle birlikte küresel üreticiler arasındaki rekabet makasının giderek daraldığını gösterdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ SIRALAMAYI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Son 10 yıllık süreçte geleneksel içten yanmalı motorlardan elektrikli tahrik sistemlerine geçiş, küresel otomotiv ligindeki güç dengelerini yeniden belirledi. F&I Tools, OICA ve Focus2Move verileri üzerinden yürütülen pazar analizleri, yeni nesil batarya ve elektrikli araç teknolojilerine erken yatırım yapan üreticilerin geleneksel markalara karşı hızlı bir pazar payı kazanımı elde ettiğini ortaya koydu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 OTOMOBİL ÜRETİCİSİ

2025 yılı resmi satış adetlerine göre küresel pazarın en büyük 10 otomotiv şirketi şu şekilde sıralandı:

Nissan - 3.202.137 araç Suzuki - 3.295.013 araç Honda - 3.521.905 araç BYD - 4.602.436 araç Ford - 4.650.000 araç Stellantis - 5.600.000 araç General Motors - 6.183.928 araç Hyundai-Kia - 7.272.453 araç Volkswagen - 8.983.978 araç Toyota - 11.322.575 araç

BYD İLE FORD ARASINDAKİ 47 BİNLİK FARK NE ANLAMA GELİYOR?

Elektrikli araç segmentinde kaydettiği ivmeyle öne çıkan BYD, yıllık 4 milyon 602 bin 436 adetlik satış hacmine ulaşarak genel sıralamada yedinci basamağa yükseldi. Bu performansla birlikte altıncı sıradaki Ford ile aralarındaki satış farkı 47 bin 564 adede kadar geriledi ve geleneksel Amerikan sanayi devleri ile yeni nesil elektrikli araç üreticileri arasındaki rekabet kritik bir eşiğe girdi.

ZİRVEDEKİ SATIŞ FARKI

Listenin ilk basamağında yer alan Toyota, 11,3 milyon adedi aşan satışıyla en yakın rakibi Volkswagen Grubu'nun yaklaşık 2,3 milyon araç önünde konumlandı. Fiat Chrysler ve PSA Grubu ortaklığıyla kurulan Stellantis bünyesindeki 14 markayla 5,6 milyon adetlik hacme ulaşırken; Hyundai-Kia grubu 7,2 milyonluk satış baremini geride bırakarak üçüncülük koltuğundaki yerini pekiştirdi.