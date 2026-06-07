Toyota, São Paulo eyaletinde yer alan ve 1998 yılından bu yana faaliyette olan Indaiatuba fabrikasındaki üretimi 30 Haziran 2026 tarihinde tamamen sonlandıracak. Yaklaşık 1.500 doğrudan istihdam sağlayan ve bugüne kadar 1 milyondan fazla araç üreten tesisin kapatılması, şirketin tüm mülki operasyonlarını tek bir merkezde toplama stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

COROLLA SEDAN ÜRETİMİ SOROCABA'YA TAŞINIYOR

Kapanma kararıyla birlikte, fabrikayla özdeşleşen Corolla Sedan modelinin üretimi Sorocaba'daki tesise nakledilecek. Şirket, bu geçiş sürecinde mülki pazardaki Corolla Sedan imalatının kesintiye uğramayacağını bildirdi. Üretim hatlarının birleştirilmesiyle araç montajının yanı sıra, hibrit esnek modeller için geliştirilen elektrifikasyon bileşenlerinin üretimi de tek bir sanayi kompleksinde yoğunlaşacak.

11 MİLYAR REALLİK PLAN DEVREDE

Toyota, Indaiatuba fabrikasını kapatmasına rağmen Brezilya pazarından çekilmeyeceğini, aksine faaliyetlerini genişleteceğini duyurdu. Şirket, 2030 yılına kadar sürecek olan 11 milyar R$ (Brezilya Reali) tutarındaki yatırım planını sürdürüyor.

Yatırım kapsamında Ekim 2024'te Sorocaba'daki ikinci fabrikanın temeli atıldı. Aşamalı olarak ilerleyecek pakette 2026 yılına kadar 5 milyar R$, 2030'a kadar ise 6 milyar R$ kaynak aktarılarak iki yeni hibrit esnek modelin üretilmesi ve Porto Feliz tesisinin genişletilmesi hedefleniyor.

İŞÇİLERLE 45 MAAŞLIK TAZMİNAT ANLAŞMASI YAPILDI

Kapanma kararının ardından 2024 yılında yaşanan grevler ve Metal İşçileri Sendikası ile yürütülen müzakereler resmi bir anlaşmayla sonuçlandı. Onaylanan sözleşmeye göre, çalışanlara Sorocaba'ya transfer olma veya gönüllü işten ayrılma alternatifleri sunuldu.

Fabrikadan ayrılmayı seçen işçilere 45 maaş tutarında tazminat ödenmesi, ek istikrar kuralları ve sosyal haklar güvence altına alındı. Toyota, üniteler arası geçiş sürecinde tek taraflı işten çıkarma yapılmayacağını ve önceliğin personeli yeni yapıya entegre etmek olduğunu taahhüt etti.