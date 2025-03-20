41 yaşındaki Matt Barr, 36.8 cm uzunluğundaki cinsel organıyla "her zaman daha büyük olanın daha iyi olmadığını" savunuyor... Londra'da yaşayan yapay zeka uzmanı Barr; botoks, hyaluronik asit ve silikon enjeksiyonlarının ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti.

BÜYÜTME OPERASYONLARI CAN ALIYOR

Daily Star'da yer alan habere göre özellikle estetik sektöründe penis dolgularına olan talep hızla artıyor. Bir estetik kliniği olan Lushful Aesthetics, yıllık gelirinin yüzde 40'ının bu işlemlerden geldiğini açıkladı. Ancak bu uygulamaların tehlikeleri göz ardı edilemiyor.

Geçen günlerde 56 yaşındaki bir Rus adam, genital bölgesine yaptırdığı enjeksiyonun ardından akciğer komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

Barr, bu tür uygulamaların hem hayati tehlikeler barındırdığını hem de yüksek maliyetler gerektirdiğini vurgulayarak, erkekleri doğal bedenlerini kabul etmeye çağırdı:

"Bu bana tamamen çılgınca geliyor ve bazı insanların gerçekten harcayacak çok fazla parası olduğunu gösteriyor. Böyle bir işlem yaptırmaya ihtiyacım yok ancak erkeklerin giderek daha fazla enjeksiyon yaptırması beni endişelendiriyor."

"SANILDIĞI KADAR AVANTAJLI DEĞİL"

Pek çok erkek büyük bir cinsel organın avantajlı olacağını düşünse de Barr, bunun sanıldığı gibi kolay ve keyifli bir durum olmadığını söyledi: "Bazı cinsel pozisyonlar ve bazı partnerlerle birliktelikler imkansız hale geliyor. Ayrıca ereksiyon sürecimd aha uzun sürüyor ve sert kalabilmek için gerçekten çaba göstermem gerekiyor."