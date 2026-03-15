Çin, halihazırda dünyanın en büyük barajı unvanını elinde bulunduran Üç Boğaz Barajı’nı geride bırakacak yeni bir mega projeyi hayata geçiriyor. Tibet'in Medog ilçesinde Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde planlanan bu devasa kompleks, mevcut rekorun yaklaşık üç katı kapasiteye sahip olacak. 1,2 trilyon yuan maliyeti olan proje, Çin Başbakanı Li Keqiang tarafından küresel enerji arzını dönüştürecek "yüzyılın projesi" olarak tanımlandı.

DEVASA SU KÜTLESİ DÜNYAYI NASIL YAVAŞLATACAK?

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından yapılan hesaplamalar, Üç Boğaz Barajı’nın on milyarlarca ton suyla dolduğunda Dünya’nın dönüş hızını hafifçe yavaşlattığını ortaya koydu. NASA jeofizikçisi Benjamin Fong Chao’ya göre bu durum, kollarını açan bir buz patencisinin dönüş hızının yavaşlamasına benziyor. Kütle, dönme ekseninden uzağa taşındığında eylemsizlik momenti artıyor ve gezegenin dönüşü mikrosaniyeler seviyesinde yavaşlıyor.

Üç Boğaz Barajı'nın tam kapasiteye ulaşmasıyla gün uzunluğunun 0,06 mikrosaniye arttığı ve Dünya’nın dönüş ekseninin yaklaşık 2 santimetre kaydığı bilimsel olarak kanıtlandı. Medog mega barajının muazzam su kapasitesi göz önüne alındığında, bu etkinin çok daha ölçülebilir seviyelere çıkması bekleniyor.

DÜNYANIN EN DERİN KANYONUNDA ENERJİ DEVRİMİ

Medog Hidroelektrik Santrali, Yarlung Tsangpo Nehri’nin sadece 50 kilometrede 2.000 metre yükseklik kaybettiği stratejik bir noktada inşa ediliyor. Mühendislerin "doğal bir enerji merdiveni" olarak tanımladığı bu kanyon, beş farklı santralden oluşan bir zincirleme sistemine ev sahipliği yapacak.

Sistem tamamlandığında yılda yaklaşık 300 milyar kilovat saat elektrik üretecek. Bu miktar, Birleşik Krallık’ın toplam yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir enerji gücünü temsil ediyor. Proje sayesinde yüz milyonlarca evin ve veri merkezinin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

BÖLGESEL GERİLİM SÜRÜYOR

Projenin fiziksel etkilerinin ötesinde, jeopolitik ve çevresel riskleri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tibet'ten Hindistan'a akan nehir üzerindeki bu kontrol mekanizması, aşağı havzadaki ülkelerde kuraklık ve su güvenliği endişelerini tetikliyor.

Ayrıca çevreci gruplar, bölgenin yüksek deprem riski taşıdığına ve devasa su rezervuarlarının oluşturduğu ağırlığın sismik hareketliliği artırabileceğine dikkat çekiyor. Pekin yönetimi ise projenin temiz enerji hedefleri için hayati olduğunu ve tüm güvenlik önlemlerinin alındığını vurguluyor.