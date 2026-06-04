Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de, küresel elektrifikasyonun temel bileşeni olan bu kızıl metali çıkarmak için yüzeyin kilometrelerce altında zorlu bir mesai yürütülüyor. Dünyanın en eski ve en derin yeraltı bakır madenlerinden biri olan El Teniente’de, yüzeye yakın ve erişimi kolay olan cevher katmanları zamanla tükendi. Bu durum, madenciliğin yüksek sıcaklık, yoğun basınç ve zorlu teknik şartlara rağmen daha derin katmanlara doğru ilerlemesini zorunlu kıldı.

YERİ DOLDURULAMAZ BİR KONUMDA

Bakır, kitlesel kullanım için hem ekonomik olan hem de elektriği en iyi ileten metal olma özelliğiyle yeri doldurulamaz bir konumda. Kablolardan motorlara, elektronikten elektrikli araçlara kadar modern teknolojinin ve temiz enerji dönüşümünün merkezinde yer alıyor. Dünya genelinde elektrik bağımlılığı arttıkça bakıra olan talep de büyüyor. Şili, ekonomisinin önemli bir kısmını üzerine kurduğu bu kaynağı dünyaya tedarik edebilmek için yüz yıllık madenleri teknolojik yatırımlarla canlı tutmayı ve daha derine inmeyi hedefliyor.

ZORLUKLAR DA BERABERİNDE GELİYOR

Yerin kilometrelerce altında madencilik yapmak; dünyanın iç ısısı nedeniyle yükselen sıcaklıklar, galerileri tehdit eden kaya basıncı ve havalandırma ihtiyacı gibi ekstrem zorluklar barındırıyor. Tünellerin desteklenmesi ve devasa makinelerin karanlıkta çalıştırılması son teknoloji bir mühendislik ve yüksek bir çaba gerektiriyor.

Derin katmanlardaki cevhere ulaşmak için yüzeyde devasa bir açık ocak açmak yerine, kayanın kendi ağırlığıyla kontrollü bir şekilde çökertilmesi ve aşağıdan toplanması yöntemine dayanan ustaca bir teknik kullanılıyor. Milyonlarca ton kayanın söz konusu olduğu bu ortamda en ufak bir hesap hatası felakete yol açabileceğinden, tüm süreç yıllarca süren titiz bir planlamayla yürütülüyor.