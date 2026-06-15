Başkent Bandar Seri Begawan yakınlarında, Brunei Nehri kıyısında bulunan saray, Avrupa'daki bazı kasabalarla yarışacak büyüklükteki mimarisiyle dikkat çekiyor. 1984 yılında inşa edilen ve günümüzdeki maliyet karşılığı yaklaşık 4,6 milyar dolar olan yapı, küresel ölçekteki en büyük kişisel yerleşim alanı konumunda bulunuyor.

İÇ MEKAN ALTIN VE ELMASLARLA DOLU

Sarayın iç dekorasyonunda Çin'den getirilen özel ipek kumaşlar ve İtalya'dan ithal edilen mermerler kullanılırken, belirli tasarım unsurlarında gerçek elmaslar ve altın iplikli halılar tercih edildi. Geniş lüks otomobil koleksiyonuyla tanınan Brunei Sultanı'nın Londra, Los Angeles ve Paris gibi dünya metropollerinde çok sayıda lüks otel yatırımı bulunsa da, bu saray hükümdarın ana ikametgahı olma özelliğini taşıyor.

1788 ODASI, 257 BANYOSU BULUNUYOR

Söz konusu devasa kompleks, barındırdığı oda sayısı ve geniş sosyal alanlarıyla öne çıkıyor. İstana Nurul Iman sarayında tam 1788 oda ve 257 banyo yer alırken, 5.000 misafiri aynı anda ağırlayabilecek kapasitede bir ziyafet salonu ile 1.500 kişinin ibadet edebileceği bir cami bulunuyor.

Sarayın diğer yapısal özellikleri arasında ise 5 adet bağımsız yüzme havuzu, Sultan'ın lüks araç koleksiyonu için ayrılmış 110 araçlık garaj ve 200 adet yarış atı için özel olarak tasarlanmış klimalı ahırlar dikkat çekiyor. Tesis içi yatay ve dikey ulaşım ise binadaki 44 merdiven yapısı ve 18 aktif asansör sistemiyle sağlanıyor.