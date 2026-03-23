Çin’in güneybatısında yer alan ve yaklaşık 32 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük şehri kabul edilen Çongçing (Chongqing), devasa boyutlarına rağmen küresel turizmden oldukça az pay alıyor.

Yaklaşık 82.400 kilometrekarelik (31.815 mil kare) bir alana yayılan Çongçing, bu haliyle Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip ili olan Konya’nın iki katından fazla bir alanı kaplıyor. Şehrin barındırdığı 32 milyonluk nüfus ise, yaklaşık iki adet İstanbul’un toplam nüfusuna denk geliyor. Bu ölçekleriyle şehir, yüzölçümü bakımından neredeyse bir Avusturya kadar yer kaplıyor.

ÜÇ BOYUTLU MİMARİSİ VAR

"Dağ Şehri" olarak bilinen Çongçing, dağlar ve vadiler üzerine kurulu dikey bir mimariye sahip. Çok katlı altyapısı nedeniyle şehirde "zemin kat" kavramı değişkenlik göstermekte; bir binanın giriş katı, sokağın konumuna göre aslında 10. kat olabiliyor. Bu durum, navigasyon sistemlerinde ve GPS cihazlarında sık sık karışıklıklara yol açıyor. Şehrin sokaklarının birbiri üzerine katmanlandığı bu yapıda, bazı binalara ancak farklı seviyelerdeki yollardan giriş yapılabiliyor.

EKONOMİ VE ÜRETİM GÜCÜ

Şehir, doğal güzelliklerden ziyade küresel bir endüstri ve ulaşım merkezi olarak öne çıkıyor. 2024 yılı verilerine göre Çongçing’de üretilen otomobil sayısı, Fransa ve İngiltere’nin toplam üretimini geride bıraktı. Ayrıca, dünyada satılan her üç dizüstü bilgisayardan biri ve her on motosikletten biri bu şehirdeki fabrikalarda üretildi.