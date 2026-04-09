Küresel ölçekte ülkelerin askeri envanterlerini modernize etme ve genişletme çalışmaları, silah ihracatçılarının satış rakamlarına doğrudan yansıdı. SIPRI'nin 2016-2020 ile 2021-2025 dönemlerini kıyaslayan raporuna göre, uluslararası silah ticaretinde dengeler değişirken Avrupa kıtası son yirmi yılda ilk kez Amerikan silahlarının ana ithalatçısı konumuna yükseldi.

AVRUPA'YA YAPILAN SEVKIYATLARDA REKOR ARTIŞ

Avrupa ülkelerine yapılan toplam silah tedarikinde %217 oranında bir artış kaydedildi. ABD'nin ihraç ettiği silahların %38'i Avrupa pazarına yönelirken, dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu sevkiyatın sadece dörtte birinin Ukrayna'ya gitmiş olmasıdır. Bu durum, kıta genelindeki genel silahlanma eğilimini verilerle doğruladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH İHRACATÇILARI VE PAZAR PAYLARI

Raporda yer alan verilere göre, küresel silah pazarını domine eden ilk yedi ülke ve performansları şu şekilde sıralandı:

ABD: Küresel ihracatın %42'sini tek başına kontrol ederek %27’lik bir büyüme kaydetti. Toplam 99 ülkeye satış yapan ABD'nin Avrupa dışındaki en büyük müşterisi %12'lik payla Suudi Arabistan oldu.

FRANSA: Pazarın %9,8'ine sahip olan Fransa, ihracatını %21 artırdı. Başlıca alıcıları Hindistan (%24), Mısır (%11) ve Yunanistan (%10) olarak kayıtlara geçti.

RUSYA: Küresel payı bir önceki döneme kıyasla %64 oranında azalarak %6,8'e geriledi. Mevcut ihracatının %48'i Hindistan'a yapılırken, bu ülkeyi Çin ve Belarus takip etti.

ALMANYA: %5,7'lik pazar payıyla dördüncü sırada yer alan Almanya, teslimatlarını %5,4 oranında artırdı. Ana alıcıları Ukrayna ve Mısır oldu.

ÇİN: Dünya pazarının %5,6'sına hakim olan Çin, ihracatını %11 artırdı. Satışlarının büyük kısmını Asya ve Okyanusya'ya gerçekleştiren Çin'in en büyük müşterisi, ihracatının %61'ini karşılayan Pakistan oldu.

İTALYA: İhracat payını %157 gibi rekor bir oranda artırarak küresel pazarın %5,1'ine ulaştı. Katar, Kuveyt ve Endonezya İtalya'nın en büyük alıcıları arasında yer aldı.

İSRAİL: %4,4'lük payla yedinci sırada yer alan İsrail, sevkiyatlarını %56 artırdı. Hindistan, Almanya ve ABD, İsrail silahlarının başlıca alıcıları oldu.