Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ndeki ulaşım ağını ve bölgeler arası entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan dev tesis, yolculara ve araçlara 24 saat kesintisiz hizmet sunacak.

2019 yılında başlayan yeniden inşa projelerinin tamamlanmasıyla birlikte sınır kapısındaki geçiş sürelerinde radikal bir hızlanma hedefleniyor. Dört bodrum ve beş yer üstü katından oluşan, toplam 689 bin 700 metrekarelik kullanım alanına sahip tesis sayesinde daha önce ortalama 30 dakika süren gümrük ve kontrol işlemlerinin yaklaşık 5 dakikaya ineceği bildirildi.

Çin'in tek binadan oluşan en büyük sınır kapısı olma unvanını taşıyan Huanggang, modern altyapısıyla bölgedeki seyahat trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

YÜZ MİLYONLARCA YOLCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İlk kez 1989 yılında açılan ve Çin’in 24 saat esasına göre çalışan ilk büyük ölçekli kara gümrüğü olan Huanggang, bugüne kadar yüz milyonlarca yolcuya ev sahipliği yaptı. En yoğun dönemlerinde günlük 60 binden fazla yolcu ve 10 bin araç geçişine tanıklık eden sınır kapısı, yenilenen yüzüyle artan geçiş talebini karşılamada kritik bir rol üstlenecek.