Dünyanın en büyük dijital altyapı ve teknoloji şirketleri arasında yer alan Alibaba Group Holding Ltd., milyarlarca dolarlık küresel yatırım stratejisi doğrultusunda Türkiye pazarına adım atıyor.

ABD ile Çin arasında tırmanan yapay zeka ve çip rekabeti ortamında 20 gigavatlık küresel altyapı hedefine odaklanan şirket, Avrupa ve Orta Doğu’daki veri merkezi genişlemesini hızlandırdı.

Alibaba Cloud Intelligence Uluslararası İş Birimi Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Li Feifei, Hangzhou’daki Apsara konferansında yaptığı açıklamada, önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye, Finlandiya ve Hollanda’da ilk bulut bölgelerinin faaliyete geçeceğini duyurdu.

KÜRESEL YAPAY ZEKA VE BULUT HİZMETLERİ GENİŞLİYOR

Şirket, yeni bölgelerin yanı sıra Malezya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Hong Kong’daki veri merkezi varlığını da artıracak. Bu genişleme hamlesi, Alibaba’nın yerelleştirilmiş bulut ve yapay zeka hizmetleri sağlama yeteneğini güçlendirirken, şirketi Asya dışındaki pazarlarda Amazon ve Alphabet gibi Batılı rakipleriyle doğrudan rekabet konumuna getiriyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, küresel ağını Japonya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar genişleten Alibaba, son dönemde Brezilya ve Fransa’da da yeni tesisler devreye soktu. Li Feifei, yapay zekayı kurumlar için daha ölçeklenebilir ve erişilebilir kılmak amacıyla küresel ekosistemle iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

2032 YILINA KADAR 20 GİGAVATLIK ALTYAPI

Alibaba, Hangzhou’da düzenlenen teknoloji zirvesinde donanım ve yazılım alanındaki yeni yeteneklerini de sergiledi. Etkinlikte, sınır model eğitimi için geliştirilen yeni yapay zeka çip serisinin yanı sıra 5 trilyon ila 10 trilyon parametreli yeni temel modellerin eğitildiği açıklandı.

Şirket, bu sistemleri desteklemek adına 2032 yılına kadar 20 gigavatlık küresel bir veri merkezi ağı kurmayı planlıyor. 2025 yılında 53 milyar dolarlık üç yıllık yapay zeka yatırım planı açıklayan teknoloji devi, dijital altyapı harcamalarını artırmaya devam ediyor.