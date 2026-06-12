Denman Buzulu'nun altında yer alan bu dev çöküntü, kalın buz tabakaları nedeniyle doğrudan görülemiyor. Araştırmacılar, bölgenin haritasını oluşturabilmek için uydu verileri, hava radarları ve gelişmiş bilgisayar modellerinden yararlandı. Elde edilen sonuçlar, Antarktika'nın yüzeyinin altında tahmin edilenden çok daha karmaşık bir coğrafya bulunduğunu gösterdi.

BUZUN ALTINDA GİZLENEN DEV KANYON

Uzun yıllar boyunca bilim insanları Denman Buzulu'nun altında bir vadi bulunduğunu biliyordu. Ancak yeni ölçümler, bu yapının düşünüldüğünden çok daha derin olduğunu ortaya çıkardı. Kanyonun tabanı deniz seviyesinin yaklaşık 3,5 kilometre altına kadar iniyor. Bu derinlik, Ölü Deniz kıyılarındaki kara seviyesinin çok daha altında bulunuyor.

Araştırmacılara göre bu keşif yalnızca coğrafi bir rekor anlamına gelmiyor. Bölgenin yapısı, Antarktika buzullarının geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü kanyonun derin yapısı, okyanustan gelen sıcak suyun buzulun alt kısımlarına ulaşmasını kolaylaştırabilecek özellikler taşıyor.

BİLİM İNSANLARINI ENDİŞELENDİREN DETAY

Yapılan gözlemler, Denman Buzulu'nun bazı bölümlerinde son yıllarda geri çekilme yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar, buzulun özellikle kanyonun bulunduğu bölgede daha savunmasız hale gelebileceğini belirtiyor. Eğer sıcak okyanus suları buzulun altına daha fazla sızarsa, erime sürecinin hızlanabileceği ifade ediliyor.

Bilim insanları, Denman Buzulu'nun altında saklanan bu dev kanyonun yalnızca dünyanın en derin kara noktalarından biri olmadığını, aynı zamanda küresel deniz seviyelerinin geleceğini anlamak açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Antarktika'nın buzlarla kaplı yüzeyinin altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda gizli coğrafi oluşum bulunduğu düşünülüyor.