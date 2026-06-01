Brezilya hükümeti, ülkenin Orta Batı bölgesinde üretilen soya fasulyesi ve mineralleri La Plata havzası üzerinden Atlantik Okyanusu’na ulaştıracak olan Paraguay Nehri Su Yolu projesini yeniden işletmeye alıyor. Uzun süredir teknik ve bürokratik gerekçelerle durdurulmuş olan proje, resmi onay süreçlerinin ardından imtiyaz ihalesi aşamasına getirildi.

Federal Sayıştay’a (TCU) sunulan proje takvimine göre, nehrin işletme ve bakım hakkını özel sektöre devredecek olan imtiyaz ihalesinin yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ALTYAPI YATIRIMLARINDAN SORUMLU OLACAK

Brezilya’da doğarak Pantanal bölgesini geçen ve güney yönünde ilerleyerek Arjantin ile Uruguay sınırındaki Rio de la Plata üzerinden Atlantik’e dökülen Paraguay Nehri, Mato Grosso ve Mato Grosso do Sul eyaletlerindeki tarımsal üretim için alternatif bir ihracat koridoru oluşturuyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, mevcut durumda karayolu taşımacılığına ve ülkenin Güneydoğu bölgesindeki limanlarına bağımlı olan lojistik ağının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilecek ihale kapsamında yüklenici firma; nehirdeki su derinliğinin korunması, kanal sinyalizasyonunun yapılması ve gerekli bölgelerde tarama çalışmalarının yürütülmesi gibi navigasyon güvenliği ve sürekliliğini sağlayacak altyapı yatırımlarından sorumlu olacak.

PROJENİN ETKİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Su yolu güzergahının dünyanın en büyük sulak alanlarından biri olan Pantanal ekosisteminin merkezinden geçmesi nedeniyle, projenin çevresel etkileri yakından takip ediliyor.

Uzmanlar ve ilgili kurumlar, nehir yatağında yapılacak derinleştirme ve büyük ölçekli inşaat çalışmalarının bölgedeki doğal sel ve kuraklık döngülerine zarar verme riski taşıdığını belirtti. Bu doğrultuda, projenin ilerleme ve işletme aşamalarında ekolojik dengenin korunması amacıyla sıkı çevre denetimlerinin ve yasal sınırlandırmaların uygulanacağı ifade edildi.