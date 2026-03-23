Bilimsel raporlar, tuzlu su timsahlarının boyutlarına dair geçmişteki abartılı iddiaların aksine somut verileri ortaya koydu. Kaydedilen en büyük örnek yaklaşık 6,3 metre uzunluğa ve 2 bin kilogram ağırlığa ulaşırken, türün ortalama boyutları ve yaşam döngüsü netlik kazandı.

70 YILDAN FAZLA YAŞAYABİLİYOR

Yetişkin erkek tuzlu su timsahları ortalama 5 metre uzunluğa ve 500 kilogram ağırlığa sahipken, dişiler belirgin şekilde daha küçük kalarak genellikle 3 metrenin altında kalıyor. Doğal ortamlarında 70 yıldan fazla yaşayabilen bu yırtıcılar, boyut bakımından Nil ve Orinoco timsahlarını geride bırakıyor. Geçmiş dönemlerde 7 metreye ulaşan örneklerin yaşamış olabileceği ise genel bir bilimsel kabul olarak görülüyor.

Hindistan'ın doğu kıyılarından Güneydoğu Asya ve Kuzey Avustralya'ya kadar uzanan deniz habitatlarında yaşayan tür, ekosistemin tepe yırtıcısı konumunda bulunuyor. Esasen etçil olan bu sürüngenler; sığ sularda yaşayan deniz hıyarı, midye, karides ve diğer omurgasızlarla beslenerek popülasyon dengesini sağlıyor.