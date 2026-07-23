Kamboçya’da 1113-1150 yılları arasında inşa edilen Angkor Wat tapınağının yapımında 10 milyon kumtaşı bloğu kullanıldığı açıklandı. Yaklaşık 37 yıl süren inşaat süreci, 300 bin işçi ve 6 bin filin seferber edilmesiyle antik dönemin en büyük lojistik operasyonuna dönüştü.

80 KİLOMETRE UZAKLIKTAN SALLARLA TAŞINDI

Tapınağın yapımında kullanılan ve her biri 1,5 tona kadar ulaşan bloklar, şantiyeden 80 kilometre uzaklıktaki Phnom Kulen Dağı'ndan çıkarıldı. Devasa taşlar, Siem Reap Nehri ve özel olarak kazılan yapay kanallar üzerinden sallarla inşaat alanına sevk edildi.

Yapıların büyük bölümünde birleştirici harç kullanılmadan milimetrik kesim ve oturtma teknikleri uygulandı. Taşların taşınması ve üst üste konulmasında toprak rampalar, ahşap makaralar ile kaldıraç sistemleri kullanıldı. Devasa ağırlığın altında zeminin çökmesini engellemek için ise gelişmiş bir su kanalı ağı kurularak toprak dengelendi.

LİDAR TEKNOLOJİSİ DEV ALTYAPIYI ORTAYA ÇIKARDI

Lazer tarama (LiDAR) teknolojisiyle yapılan araştırmalar, Angkor çevresindeki su ve kanal altyapısının bin kilometrekareden fazla bir alana yayıldığını gösterdi. 160 hektarlık alanı kaplayan ve 200 metre genişliğindeki hendekle çevrilen Angkor Wat, günümüzde dünyanın en büyük dini yapısı olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.