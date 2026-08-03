Deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 650 metre yüksekte bulunan Salar de Uyuni, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ufuk çizgisinin neredeyse tamamen kaybolduğu bu doğal oluşumda gökyüzü ile yeryüzü birbirine karışıyor ve ortaya dünyanın en dikkat çekici manzaralarından biri çıkıyor.

MİLYONLARCA YILLIK GÖLÜN İZLERİNİ TAŞIYOR

Bilim insanlarına göre Salar de Uyuni, yaklaşık 30 ila 40 bin yıl önce bölgede bulunan dev tarih öncesi göllerin kurumasıyla oluştu. Göllerden geriye kalan yoğun tuz tabakası zamanla bugünkü dev düzlüğü meydana getirdi.

Bölgenin yüzeyi büyük ölçüde altıgen şeklindeki doğal tuz desenleriyle kaplı. Yağışlı mevsimde oluşan birkaç santimetrelik su tabakası ise bu düz yüzeyi dev bir yansıtıcıya çevirerek gökyüzünün neredeyse kusursuz biçimde yansımasını sağlıyor.

LİTYUM REZERVLERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR

Salar de Uyuni yalnızca doğal güzelliğiyle değil, yer altındaki zengin lityum rezervleriyle de dikkat çekiyor. Elektrikli araç bataryalarında kullanılan lityumun önemli bir bölümünün bu bölgede bulunduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle tuz düzlüğü, bilimsel araştırmaların yanı sıra enerji ve madencilik sektörünün de yakından takip ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bölgenin doğal yapısının korunmasının hem eşsiz ekosistemin devamı hem de dünyanın en dikkat çekici jeolojik oluşumlarından birinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.