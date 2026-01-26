Havacılık dünyası, devasa boyutları ve sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken "Airlander 10" için geri sayıma geçti. Arkadan bakıldığında sergilediği görüntü nedeniyle sosyal medyada ve basında 'flying bum' yani 'uçan kalça' lakabıyla anılan 60 milyon sterlinlik bu devasa hava aracı, lüks bir otel konforunu gökyüzüne taşımaya hazırlanıyor.

İNİŞ YAPMAK İÇİN PİSTE İHTİYACI YOK

Üretici firma Hybrid Air Vehicles (HAV), Airlander 10’un en büyük avantajının her türlü zemine iniş yapabilmesi olduğunu belirtiyor. Geleneksel uçakların aksine beton bir piste ihtiyaç duymayan hava aracı kum, çakıl, çim ve hatta su üzerine iniş-kalkış yapabiliyor.

Şirket yetkilisi George Land, bu durumun altyapı maliyetlerini sıfıra indirdiğini vurgulayarak, "Sadece helikopterlerin ulaşabildiği ücra noktalara artık 100 yolcu taşıyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

5 YILDIZLI KONFOR SUNUYOR

Airlander 10, hızdan ziyade deneyime odaklanan bir hava aracı. Boeing Dreamliner’dan yaklaşık 6 kat daha yavaş (80 mph) olsa da sunduğu imkanlar jetleri gölgede bırakıyor:

- 3.000 metre gibi düşük bir irtifada uçtuğu için kabin basınçlandırmasına gerek duymuyor ve dev pencereler sunuyor.

- Çift kişilik yatak odaları ve uçak içinde tam donanımlı bir bar yer alıyor.

- Jet motorlarının gürültüsü ve sarsıntısı yerine, huzurlu bir süzülme deneyimi vaat ediliyor.

ÇEVRE DOSTU BİR ALTERNATİF

Çevreci vizyonuyla da öne çıkan proje, ZeroAvia ile yapılan iş birliği sayesinde hidrojen-elektrikli motorlarla donatılacak. Bu teknoloji, hava aracının karbon salınımını geleneksel jet yakıtlı uçaklara oranla %98 oranında azaltarak çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunacak.