Küresel yüz ölçümü verileri baz alınarak oluşturulan dünyanın en büyük 50 ülkesi listesi güncellendi. Rusya'nın 17.098.242 kilometrekarelik alanı ile ilk sırada yer aldığı sıralamada, Türkiye 783.562 kilometrekarelik sınırlarıyla 36. sırada konumlandı.

İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?

Listenin ilk sıralarında Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yer alan küresel ölçekteki dev ülkeler bulunuyor. Yüz ölçümü bazında zirvede yer alan ilk 10 ülke şu şekilde sıralandı:

Rusya: 17.098.242 km²

Kanada: 9.984.670 km²

Çin: 9.596.960 km²

ABD: 9.525.067 km²

Brezilya: 8.515.767 km²

Avustralya: 7.692.024 km²

Hindistan: 3.287.590 km²

Arjantin: 2.780.400 km²

Kazakistan: 2.724.900 km²

Cezayir: 2.381.741 km²

TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ YERİ

Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş sağlayan Türkiye, 783.562 kilometrekarelik toplam yüz ölçümüyle 50 ülkelik küresel sıralamada 36. sırada kendine yer buldu. Açıklanan coğrafi veriler, ülkelerin sahip olduğu toplam kara ve su sınırlarının büyüklüğüne göre şekillendi.