Yeryüzünün sınırlarını ve ülkelerin toplam arazi büyüklüklerini kapsayan güncel coğrafi analiz sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Kıtalar arası yüz ölçümü ölçümlerinde Asya ve Avrupa'ya yayılan devasa topraklarıyla Rusya liste başı olurken, küresel sıralama ülkelerin kapladığı alan baz alınarak yeniden şekillendi.

KÜRESEL COĞRAFYANIN ZİRVESİNDE HANGİ ÜLKELER YER ALIYOR?

Dünyanın en geniş karasal alanlarına sahip ülkeleri, toplam yüz ölçümleriyle küresel haritanın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Okyanusya'ya kadar uzanan bu sıralamada milyonlarca kilometrekarelik alanlar öne çıkıyor. Afrika kıtasının en geniş ülkesi olan Cezayir ilk 10'a girmeyi başarırken, Güney Amerika'nın en büyük coğrafyası Brezilya da üst sıralardaki yerini korudu.

YÜZ ÖLÇÜMÜNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK 10 ÜLKESİ HANGİLERİ?

Son paylaşılan verilere göre yeryüzünün en geniş yüz ölçümüne sahip ilk 10 ülkesi ve toplam arazi büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

1. Rusya: 17.098.242 km²

2. Kanada: 9.984.670 km²

3. Çin: 9.596.960 km²

4. ABD: 9.525.067 km²

5. Brezilya: 8.515.767 km²

6. Avustralya: 7.692.024 km²

7. Hindistan: 3.287.590 km²

8. Arjantin: 2.780.400 km²

9. Kazakistan: 2.724.900 km²

10. Cezayir: 2.381.741 km²

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye, 783 bin 562 kilometrekarelik toplam yüz ölçümüyle dünya genelindeki dev sıralamada 37. sırada yer aldı.