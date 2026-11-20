Dünyanın en büyük ülkelerinin yer aldığı sıralama resmi verilerle güncellendi ve Türkiye 783.562 yüz ölçümüyle 36'ncı sırada yer aldı. Toplam kara ve su alanları esas alınarak oluşturulan listede ilk sırayı 17.098.242 ile Rusya aldı.

ZİRVEDE RUSYA VE KANADA YER ALDI

Listenin ilk sırasında 17.098.242 yüz ölçümüyle Rusya bulundu. Rusya'yı 9.984.670 ile Kanada ve 9.596.960 ile Çin takip etti. Dördüncü sırada 9.525.067 ile ABD yer alırken, beşinci basamağa 8.515.767 ile Brezilya yerleşti. İlk 10 sıralamasında ayrıca Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan ve Cezayir yer aldı.

TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?

Güncellenen verilere göre Türkiye 783.562 yüz ölçümüyle 36'ncı basamakta konumlandı. Türkiye'nin hemen üzerinde 801.590 ile Mozambik ve 824.268 ile Namibya bulundu.

SIRALAMA HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANDI?

Liste oluşturulurken ülkelerin toplam alanları, karasal büyüklükleri ve su yüzdeleri dikkate alındı. Toplam yüz ölçümü; tarım alanları, ekonomik potansiyel, jeopolitik etki ve askeri strateji açısından temel göstergeler arasında kabul ediliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 36 ÜLKESİ SIRALAMASI

Resmi verilere göre yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 36 ülkesi şu şekilde sıralandı:

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581

26. ETİYOPYA

Yüz Ölçümü: 1.104.300

25. KOLOMBİYA

Yüz Ölçümü: 1.141.748

24. GÜNEY AFRİKA

Yüz Ölçümü: 1.221.037

23. MALİ

Yüz Ölçümü: 1.240.192

22. ANGOLA

Yüz Ölçümü: 1.246.700

21. NİJER

Yüz Ölçümü: 1.267.000

20. ÇAD

Yüz Ölçümü: 1.284.000

19. PERU

Yüz Ölçümü: 1.285.216

18. MOĞOLİSTAN

Yüz Ölçümü: 1.564.110

17. İRAN

Yüz Ölçümü: 1.648.195

16. LİBYA

Yüz Ölçümü: 1.759.540

15. SUDAN

Yüz Ölçümü: 1.861.484

14. ENDONEZYA

Yüz Ölçümü: 1.904.569

13. MEKSİKA

Yüz Ölçümü: 1.964.375

12. SUUDİ ARABİSTAN

Yüz Ölçümü: 2.149.690

11. KONGO DC

Yüz Ölçümü: 2.344.858

10. CEZAYİR

Yüz Ölçümü: 2.381.741

9. KAZAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 2.724.900

8. ARJANTİN

Yüz Ölçümü: 2.780.400

7. HİNDİSTAN

Yüz Ölçümü: 3.287.590

6. AVUSTRALYA

Yüz Ölçümü: 7.692.024

5. BREZİLYA

Yüz Ölçümü: 8.515.767

4. ABD

Yüz Ölçümü: 9.525.067

3. ÇİN

Yüz Ölçümü: 9.596.960

2. KANADA

Yüz Ölçümü: 9.984.670

1. RUSYA

Yüz Ölçümü: 17.098.242