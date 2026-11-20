Dünyanın en büyük ülkelerinin yer aldığı sıralama resmi verilerle güncellendi ve Türkiye 783.562 yüz ölçümüyle 36'ncı sırada yer aldı. Toplam kara ve su alanları esas alınarak oluşturulan listede ilk sırayı 17.098.242 ile Rusya aldı.
ZİRVEDE RUSYA VE KANADA YER ALDI
Listenin ilk sırasında 17.098.242 yüz ölçümüyle Rusya bulundu. Rusya'yı 9.984.670 ile Kanada ve 9.596.960 ile Çin takip etti. Dördüncü sırada 9.525.067 ile ABD yer alırken, beşinci basamağa 8.515.767 ile Brezilya yerleşti. İlk 10 sıralamasında ayrıca Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan ve Cezayir yer aldı.
TÜRKİYE LİSTEDE KAÇINCI SIRADA YER ALDI?
Güncellenen verilere göre Türkiye 783.562 yüz ölçümüyle 36'ncı basamakta konumlandı. Türkiye'nin hemen üzerinde 801.590 ile Mozambik ve 824.268 ile Namibya bulundu.
SIRALAMA HANGİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLANDI?
Liste oluşturulurken ülkelerin toplam alanları, karasal büyüklükleri ve su yüzdeleri dikkate alındı. Toplam yüz ölçümü; tarım alanları, ekonomik potansiyel, jeopolitik etki ve askeri strateji açısından temel göstergeler arasında kabul ediliyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 36 ÜLKESİ SIRALAMASI
Resmi verilere göre yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 36 ülkesi şu şekilde sıralandı:
36. TÜRKİYE
Yüz Ölçümü: 783.562
35. MOZAMBİK
Yüz Ölçümü: 801.590
34. NAMİBYA
Yüz Ölçümü: 824.268
33. PAKİSTAN
Yüz Ölçümü: 881.912
32. VENEZUELA
Yüz Ölçümü: 912.050
31. NİJERYA
Yüz Ölçümü: 923.768
30. TANZANYA
Yüz Ölçümü: 945.087
29. MISIR
Yüz Ölçümü: 1.002.450
28. MORİTANYA
Yüz Ölçümü: 1.025.520
27. BOLİVYA
Yüz Ölçümü: 1.098.581
26. ETİYOPYA
Yüz Ölçümü: 1.104.300
25. KOLOMBİYA
Yüz Ölçümü: 1.141.748
24. GÜNEY AFRİKA
Yüz Ölçümü: 1.221.037
23. MALİ
Yüz Ölçümü: 1.240.192
22. ANGOLA
Yüz Ölçümü: 1.246.700
21. NİJER
Yüz Ölçümü: 1.267.000
20. ÇAD
Yüz Ölçümü: 1.284.000
19. PERU
Yüz Ölçümü: 1.285.216
18. MOĞOLİSTAN
Yüz Ölçümü: 1.564.110
17. İRAN
Yüz Ölçümü: 1.648.195
16. LİBYA
Yüz Ölçümü: 1.759.540
15. SUDAN
Yüz Ölçümü: 1.861.484
14. ENDONEZYA
Yüz Ölçümü: 1.904.569
13. MEKSİKA
Yüz Ölçümü: 1.964.375
12. SUUDİ ARABİSTAN
Yüz Ölçümü: 2.149.690
11. KONGO DC
Yüz Ölçümü: 2.344.858
10. CEZAYİR
Yüz Ölçümü: 2.381.741
9. KAZAKİSTAN
Yüz Ölçümü: 2.724.900
8. ARJANTİN
Yüz Ölçümü: 2.780.400
7. HİNDİSTAN
Yüz Ölçümü: 3.287.590
6. AVUSTRALYA
Yüz Ölçümü: 7.692.024
5. BREZİLYA
Yüz Ölçümü: 8.515.767
4. ABD
Yüz Ölçümü: 9.525.067
3. ÇİN
Yüz Ölçümü: 9.596.960
2. KANADA
Yüz Ölçümü: 9.984.670
1. RUSYA
Yüz Ölçümü: 17.098.242