Dünyanın en büyük varlık fonlarından DoubleLine Capital'in CEO’su Bond King olarak bilinen Jeffrey Gundlach, altının fiyatının 4.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Gundlach, altının güvenli liman olarak ön plana çıktığını ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimlerinin arttığını belirtti.

DoubleLine Capital CEO’su Jeffrey Gundlach, altın fiyatlarının mevcut seviyelerinin çok ötesine geçebileceğini ve ons başına 4.000 dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Şu anda altının fiyatı yaklaşık 3.345 dolar civarında seyrediyor, bu da Gundlach’ın tahminine göre yüzde 20’lik bir artış.

Gundlach, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Altın artık sadece kısa vadeli spekülasyonlar için değil, aynı zamanda jeopolitik belirsizlikler ve yüksek küresel borç seviyeleri nedeniyle güvenli bir liman olarak görülüyor" dedi. Ayrıca, altına dayalı fiziksel ETF'lerin küresel piyasa büyüklüğünün Nisan ayında 11 milyar dolar artarak 397 milyar dolara ulaştığını belirtti.

BÜYÜK BANKALAR HEDEFLERİ REVİZE ETTİ

Goldman Sachs: 2025 sonu altın hedefini 3.700 dolar olarak açıkladı.

UBS ve Bank of America (BofA): Altın için 3.500 dolarlık hedef koydu.

Gundlach, hisse senetleri piyasasında da olumsuz bir görünüm sergiliyor ve S&P 500'ün 4.500 seviyesine gerileyebileceğini, bu da mevcut seviyelerden yüzde 20'lik bir düşüş anlamına geldiğini belirtti.

Goldman Sachs, UBS ve Bank of America gibi finansal kurumlar da altın fiyat hedeflerini yükselterek, altının belirsiz ekonomik politikalar ve potansiyel ekonomik yavaşlama karşısında güvenli bir liman olarak öne çıktığını belirtti.