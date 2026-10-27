Polonya'nın Rybnik kentindeki su rezervuarında olta balıkçısı Oliver Schäfer tarafından yakalanan 2,92 metre uzunluğundaki yayın balığı yeni dünya rekoru olarak tescillendi. Hakemlerin yaptığı resmi ölçümle kayıtlara geçen 292 santimetrelik uzunluk, tatlı su balıkçılığında şimdiye kadar belgelenen en büyük av verisini oluşturdu.

REKOR BALIK NASIL YAKALANDI?

Avrupa'nın farklı noktalarından 70 takım ve 150 sporcunun katıldığı turnuvada Alman balıkçı Oliver Schäfer ile Hollandalı ortağı Kevin Cremers, şiddetli rüzgara karşı mücadele verdi. Büyük balıklar için özel tasarlanmış ekipman ve kauçuk yemle hedeflenen yayın balığının oltaya takılmasının ardından mücadele 30 dakikadan uzun sürdü. Cremers'in rüzgara karşı tekneyi dengede tuttuğu anlarda Schäfer makarayı kontrol etmeyi başardı. Kıyıya çekilen balık hakemler tarafından hassas şekilde incelendi ve 292 santimetre boyuyla resmi dünya rekoru ilan edildi.

TERMİK SANTRALİN SICAK SU ETKİSİ

Avcıların Rybnik bölgesini tercih etmesinde sahadaki kömür yakıtlı santralin etkisi belirleyici oldu. Santralin soğutma suyunu geri bıraktığı yapay rezervuarda su sıcaklığının sürekli yüksek kalması, canlıların kış aylarında dahi metabolizmalarını yavaşlatmadan yoğun beslenmesini sağlıyor. Bu durumun sazan, levrek ve yayın balıklarının aşırı hızla büyümesine yol açtığı, yakalanan rekor balığın da bir yıl önce aynı sularda ölçülen ve serbest bırakılan canlı olduğu bildirildi.

292 SANTİMETRELİK BALIK NEDEN SUYA GERİ BIRAKILDI?

Ölçüm ve tartım işlemlerinin tamamlanmasının ardından rekor kıran yayın balığı doğal ortamına iade edildi. Balığın vücudunu saran koruyucu mukus tabakasına zarar vermemek amacıyla kıyıya taşınma süreci ıslak brandalar üzerinde yürütüldü. Ekipler, gerekli resmi tescil belgelerini hazırladıktan sonra balığın oksijensiz kalmasını engellemek için canlıyı kısa süre içinde yeniden suya saldı.