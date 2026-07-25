Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Rijnhaven Limanı'nda bulunan dünyanın en büyük yüzen ofisi, sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik alana sahip yapı, su üzerinde yüzen beton bir platform üzerine inşa edildi ve iklim değişikliğine uyum sağlayan mimarinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Geleneksel binalardan farklı olarak bu yapı, su seviyesindeki değişimlere karşı direnmek yerine suyla birlikte hareket ediyor. Böylece limandaki gelgit ve su seviyesi değişimlerinden etkilenmeden işlevini sürdürebiliyor.

TAŞINABİLİYOR VE YENİDEN KULLANILABİLİYOR

Binanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise gerektiğinde başka bir noktaya çekilebilmesi. Ahşap bağlantıları sökülebilecek şekilde tasarlanan yapı, taşınma durumunda parçalanarak yeniden kullanılabiliyor. Bu sayede hem binanın hem de kullanılan malzemelerin ömrü uzatılıyor.

LİMAN SUYUNDAN ENERJİ DESTEĞİ ALIYOR

Yüzen ofiste enerji verimliliği de ön planda tutuluyor. Liman suyunun sıcaklığından yararlanan sistem sayesinde bina, kışın daha kolay ısıtılıyor, yazın ise daha verimli şekilde soğutuluyor. Böylece enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

SADECE OFİS DEĞİL, SOSYAL YAŞAM ALANI

Kompleks yalnızca çalışma alanlarından oluşmuyor. Yapıda halka açık bir yüzme havuzu ve restoran da bulunuyor. Bu sayede bina, sadece çalışanlara değil, şehir sakinlerine de hizmet veren sosyal bir yaşam alanına dönüşüyor.