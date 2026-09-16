Ülkenin güneyindeki Sô-Ava bölgesinde bulunan yerleşimde 3 binden fazla kazık üzerine inşa edilmiş yapı bulunuyor. Araştırmalara göre Ganvié’nin nüfusunun 30 bin ile 45 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

KARA YOLU YOK KANALLAR SOKAK GÖREVİ GÖRÜYOR

Ganvié’nin şehir yapısı karadaki yerleşimlerden farklı şekilde işliyor. Evler Nokoué Gölü’nün tabanına yerleştirilen kazıkların üzerinde yükselirken platformlar kara zemininin, kanallar ise sokakların yerini alıyor. Ana ve ikincil kanallar evleri, ticaret noktalarını, balıkçılık alanlarını ve ana karaya ulaşım noktalarını birbirine bağlıyor. Daha küçük kanallar ise evlerin arasından geçerek kanoların yerleşimin iç kesimlerine ulaşmasını sağlıyor.

EVLER GÖLÜN ÜZERİNDE NASIL AYAKTA DURUYOR?

Evlerin temelini oluşturan dikey kazıklar, Nokoué Gölü’nün çamurlu tabanına yerleştiriliyor. Yapılar su seviyesindeki değişimlerden korunmaları için yükseltilmiş platformların üzerine kuruluyor. Geleneksel yapılarda ahşap; destek, döşeme, kiriş ve iskeletlerde kullanılıyor. Eski saz çatılı yapıların yerini ise zaman içerisinde beton duvarlı ve metal çatılı evler almaya başladı.

EVİN KAPISI DOĞRUDAN SUYA AÇILIYOR

Ganvié’de evlerin girişleri karadaki bir sokağa değil, doğrudan suya bakabiliyor. Platformlardan göle uzanan merdivenler, ev ile ulaşımda kullanılan kanolar arasında bağlantı sağlıyor. Balkonlar ve küçük teraslar da yükleme, boşaltma, ekipman bakımı ve günlük yaşam için kullanılıyor. Böylece kanallar yalnızca ulaşım güzergâhı değil, evlerin günlük kullanım alanlarının da bir parçası haline geliyor.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ NASIL YAŞIYOR?

Ganvié uzun yıllar kapsamlı bir şehir planlaması olmadan büyüdü. Ailelerin ihtiyaçlarına göre evlere yeni odalar ve platformlar eklendi, destekler güçlendirildi ve yapı malzemeleri zaman içerisinde değiştirildi. Bu nedenle geleneksel ahşap evler, betonarme yapılar ve metal çatılı konutlar aynı bölgede yan yana bulunuyor. Yerleşimin ulaşım sistemi ise büyük ölçüde kano trafiğine dayanıyor.

2500 YENİ GÖL KONUTU İNŞA EDİLECEK

Ganvié’de yürütülen yeniden geliştirme programı kapsamında 2.500 göl konutunun inşa edilmesi planlanıyor. İlk aşamada 250 konutun yapılması öngörülüyor. 26 Eylül 2019’da başlayan ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından 38 milyon euro finansman sağlanan proje; kanalların düzenlenmesi, elektrik şebekesi, içme suyu, atık su arıtma tesisi, okul, iskele ve toplumsal alanların geliştirilmesini de kapsıyor.