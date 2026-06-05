1990’lı yıllardan bu yana dönem dönem gündeme gelen ve rafa kaldırılan devasa yüzen şehir konsepti "Freedom Ship" (Özgürlük Gemisi), projenin arkasındaki yatırımcılar tarafından yeniden yatırım dünyasına sunuldu. Kalıcı bir deniz şehri olarak tasarlanan proje, teknik özellikleri, bütçesi ve beraberinde getirdiği çevresel soru işaretleriyle dikkat çekiyor.

30 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

Projenin resmi açıklamalarına göre, tamamlandığında 2 milyon grostonu aşacak olan gemi; yaklaşık 1,6 kilometre uzunluğa, 244 metre genişliğe ve 30 katlı bir bina yüksekliğine sahip olacak. Projenin güncel maliyet tahmini ise 16,1 milyar dolar (12 milyar İngiliz sterlini) olarak hesaplanıyor.

Geleneksel bir kruvaziyer (yolcu) gemisinden farklı olarak uzun vadeli bir yerleşim yeri şeklinde planlanan Freedom Ship bünyesinde evler, iş yerleri, ilkokuldan üniversite seviyesine kadar eğitim kurumları, hastaneler ve tıbbi araştırma tesisleri yer alacak. Ayrıca oteller, restoranlar, bankalar, müzeler, alışveriş merkezleri, 15.000 koltuklu bir spor stadyumu, su parkı ve konser salonu gibi sosyal donatılar bulunacak.

80 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Aşırı büyük boyutları nedeniyle geleneksel limanlara yanaşamayacak olan gemi, dünya turunu yaklaşık iki yılda bir tamamlayacak şekilde, saatte ortalama 8 mil (7 knot) hızla sürekli hareket halinde olacak. 80.000 kişiye kadar ev sahipliği yapması planlanan yapıya yolcu, ziyaretçi ve lojistik malzeme taşımacılığı; feribotlar, ikmal tekneleri ve hava araçlarıyla açık denizde gerçekleştirilecek.

Yatırım grubunun açıklamalarına göre, fon sağlanması durumunda inşaatın Endonezya'da gövdeden başlaması ve parçalar halinde denizde birleştirilmesi planlanıyor. Yapım sürecinin 3 ila 4 yıl süreceği ve bazı sakinlerin inşaat tamamen bitmeden gemiye yerleşebileceği belirtiliyor.

ÇEVRE RAPORLARI İNCELENİYOR

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) verilerine göre, küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonları 2018 yılında 1,19 milyar tona ulaşarak insan kaynaklı emisyonların yüzde 2,89'unu oluşturdu.

Freedom Ship projesinin geliştiricileri, limanlardaki sıkışıklığı azaltmayı, gelişmiş hibrit tahrik sistemleri kullanmayı, enerji geri kazanımı ile su ve atık yönetimi süreçlerini devreye sokmayı taahhüt ediyor. Buna karşın, projenin hayata geçmesi durumunda şehir ölçeğindeki konut, hastane ve ticari alanların sürekli enerji ihtiyacı ile açık denizdeki yoğun feribot ve uçak trafiğinin yaratacağı karbon ayak izi, projenin temel çevresel denklemini oluşturuyor.

Projenin hukuki boyutunda ise açık denizlerde yürütülecek ticari faaliyetlerin, tıbbi araştırmaların ve atık yönetiminin hangi uluslararası yasal mevzuatlara ve denetim mekanizmalarına tabi olacağı sorusu güncelliğini koruyor.