ABD merkezli bir denizcilik şirketi, 1990'lı yıllarda Amerikalı mühendis Norman Nixon tarafından ortaya atılan ancak hayata geçirilemeyen 1,6 kilometre (1 mil) uzunluğundaki yüzen şehir projesi "Freedom Ship"i (Özgürlük Gemisi) yeniden gündeme taşıdı. Proje, sadece yolcu taşımayı değil, içinde kalıcı bir kentsel yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Mevcut planlamalara göre yaklaşık 16,2 milyar dolara mal olması beklenen devasa gemi; konutlar, okullar, hastane, ticari alanlar, parklar ve eğlence merkezleri barındıracak. Gemide 50 bin kalıcı sakin, 10 bin geçici ziyaretçi ve 20 bin mürettebat olmak üzere toplamda yaklaşık 80 bin kişinin bir arada yaşaması öngörülüyor.

3 YILDA BİR DÜNYAYI DÖNECEK

Yaklaşık 244 metre (800 fit) genişliğinde ve 30 güverte yüksekliğinde tasarlanan Freedom Ship, boyutları nedeniyle mevcut limanların hiçbirine yanaşamayacak. Şirketin planlamalarına göre gemi sürekli olarak uluslararası sularda kalacak; karayla olan ulaşım ve lojistik bağlantısı ise feribotlar, küçük tekneler ve gemi üzerindeki 8 adet helikopter pisti aracılığıyla sağlanacak.

Saatte yaklaşık 13 kilometre (8 mil) hızla hareket etmesi planlanan yüzen şehrin, dünya turunu 2 ila 3 yılda bir tamamlaması bekleniyor. Gemi içi ulaşım için ise raylı tramvay ağı ile yaklaşık 24 kilometrelik (15 mil) yürüyüş ve yeşil alan yolları tasarlanıyor.

NÜKLEER ENERJİ SÜREÇLERİ

Freedom Cruise Line International CEO'su Roger Gooch liderliğindeki proje ekibi, yüksek karbon emisyonunu engellemek amacıyla gemide nükleer enerji sistemleri kullanmayı planlıyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Ocak 2026'da yaptığı açıklamada, nükleer enerjili gemilere ve yeni denizcilik teknolojilerine yönelik küresel güvenlik kuralları üzerindeki çalışmaların devam ettiğini bildirmişti. Freedom Ship'in hayata geçebilmesi için uluslararası güvenlik, atık yönetimi, acil durum protokolleri ve liman erişim izinlerinin tamamlanması gerekiyor.

NORMAL GEMİLERDEN KAT KAT BÜYÜK

Tasarım ve ana planlama süreçleri Schopfer Associates firması tarafından yürütülen proje, günümüzün en büyük yolcu gemilerinin çok ötesinde bir ölçeğe sahip. Sektörün mevcut en büyüklerinden Royal Caribbean’a ait Star of the Seas gemisi yaklaşık 5 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 mürettebat kapasitesine sahipken, Freedom Ship bünyesinde 15 bin kişilik bir spor stadyumu, iki müze, bir kongre merkezi ve bir konser salonu barındıracak. Denizde aktif olan diğer konut gemileri The World ve Villa Vie Odyssey ise yalnızca birkaç yüz sakine hizmet veriyor.