Yaklaşık 1,6 km uzunluğunda, 240 metre genişliğinde ve 30 kat yüksekliğinde tasarlanan, 80 bin kişi kapasiteli devasa yüzen şehir konsepti "Freedom Ship" (Özgürlük Gemisi), geliştiricileri tarafından yeniden kamuoyuna sunuldu. Geleneksel bir kruvaziyer değil, kalıcı bir mobil şehir olarak planlanan projenin finansmanı ve çevresel etkileri tartışılmaya devam ediyor.

DÜNYAYI İKİ YILDA BİR TURLAYACAK

Yaklaşık 16,1 milyar dolara mal olması beklenen gemi, 2 milyon grostonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak. Limanlara yanaşmayacak olan gemi, dünyayı iki yılda bir turlayacak şekilde saatte 8 mil (7 knot) hızla sürekli hareket edecek. Karayla bağlantı feribotlar ve hava araçlarıyla sağlanacak. Proje; konutların yanı sıra okul, hastane, oteller, alışveriş alanları ve 15 bin kişilik bir spor stadyumunu içeriyor.

ÇEVRESEL BİR YÜK OLUŞTURABİLİR

Proje sahipleri; gelişmiş hibrit tahrik, enerji geri kazanımı ve modern atık sistemleri kullanılacağını belirtti ancak uzmanlar, denizcilik sektörünün küresel emisyonlardaki payına dikkat çekiyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) verilerine göre, küresel deniz taşımacılığı emisyonları insan kaynaklı emisyonların yüzde 2,89'unu oluşturuyor. Eleştirmenler, 80 bin kişilik bir şehrin kesintisiz enerji ihtiyacının ve destek araçlarının yaratacağı ek karbon ayak izinin büyük bir çevresel yük oluşturacağını savunuyor.

Ayrıca geminin açık denizlerde yer alacak olması; ticari, tıbbi ve hukuki faaliyetlerin hangi ülkenin denetimine tabi olacağı yönünde uluslararası hukuk sorularını beraberinde getiriyor.