Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond tarafından duyurulan keşif, madenin dünyanın en büyük doğal elmaslarını üretmeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Şirket yetkilileri, taşın kırılmadan çıkarılmasının gelişmiş X-ışını tabanlı ayırma teknolojisi sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

KIRILMADAN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Dev elmas, cevherin ezilmesine gerek kalmadan çalışan Mega Diamond Recovery (MDR) XRT sistemiyle tespit edildi. Bu teknoloji, büyük elmasların zarar görmesini önleyerek taşın doğal yapısını koruyor.

Şirket, elmasın açık ocaktan mı yoksa daha önce çıkarılıp stoklanan cevherden mi geldiğinin henüz kesin olarak belirlenemediğini açıkladı.

AYNI MADENDE REKORLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Karowe Madeni, son yıllarda dünyanın en büyük ham elmaslarının çıkarıldığı sahalardan biri haline geldi. Daha önce 2.492 karatlık Motswedi, 2.036 karatlık isimsiz elmas, 1.758 karatlık Sewelô, 1.111 karatlık Lesedi La Rona ve 1.094 karatlık Seriti gibi dev taşlar da aynı madenden çıkarılmıştı.

Uzmanlara göre yeni bulunan 1.305,4 karatlık elmasın gerçek değeri, yapılacak ayrıntılı incelemeler ve kesim planının ardından netlik kazanacak. Buna rağmen keşif, Karowe'nin dünyanın en büyük doğal elmaslarının çıkarıldığı başlıca madenlerden biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.