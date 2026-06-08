Dünya, kimi zaman gökyüzünü yaran dev kaya sütunlarıyla, kimi zaman gökkuşağını andıran sıcak su kaynaklarıyla, kimi zaman da sonsuz gibi uzanan buzullar ve şelalelerle ziyaretçilerine adeta bir görsel şölen sunuyor. Çeşitli kıtalara yayılan bu eşsiz doğa harikaları, her yıl milyonlarca gezgini kendine çekerek insanlığın doğayla kurduğu hayranlık dolu bir bağ kuruyor.

İşte o doğa harikaları...

20. Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı (Çin)

Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı

“Avatar” filmine ilham verdiği bilinen, gökyüzüne uzanan dev kaya sütunlarıyla ünlü benzersiz bir manzara.

19. Waitomo Ateşböceği Mağaraları (Yeni Zelanda)

Waitomo Glowworm Caves

Mağara tavanını yıldız gibi aydınlatan milyonlarca ışıklı canlıyla büyüleyici bir yer altı dünyası.

18. Chocolate Hills (Filipinler)

Chocolate Hills

Kurak mevsimde kahverengiye bürünen yüzlerce koni biçimli tepecikten oluşan sıra dışı bir oluşum.

17. Giant’s Causeway (Kuzey İrlanda)

Giant's Causeway

Volkanik süreçlerle oluşmuş, altıgen bazalt sütunlardan meydana gelen doğal bir yapı.

16. Salar de Uyuni (Bolivya)

Salar de Uyuni

Dünyanın en geniş tuz düzlükleri; yağmur sonrası ayna gibi yansıma etkisiyle ünlü.

15. Jökulsárlón Buzul Lagünü (İzlanda)

Jökulsárlón

Buz dağlarının sessizce yüzdüğü, masalsı görünüme sahip bir buzul lagünü.

14. Antilop Kanyonu (ABD)

Antelope Canyon

Işık huzmelerinin dar kaya geçitlerinde dans ettiği, fotoğrafçılar için ikonik bir kanyon.

13. Büyük Set Resifi (Avustralya)

Great Barrier Reef

Dünyanın en büyük mercan resifi sistemi; olağanüstü bir deniz ekosistemi.

12. Iguazu Şelaleleri (Arjantin–Brezilya)

Iguazu Şelaleleri

Yüzlerce şelalenin birleştiği, devasa ve gürültülü bir doğa şöleni.

11. Jeju Volkanik Adası (Güney Kore)

Jeju Adası

Lav tüpleri ve volkanik oluşumlarıyla UNESCO listesinde yer alan eşsiz bir ada.

10. Pamukkale (Türkiye)

Pamukkale

Beyaz traverten terasları ve termal sularıyla dünyaca ünlü doğal bir spa görünümü.

9. Yellowstone Milli Parkı (ABD)

Yellowstone Milli Parkı

Gayzerler, sıcak su kaynakları ve vahşi doğasıyla dikkat çeken devasa bir milli park.

8. Uluru (Avustralya)

Uluru

Gün doğumu ve batımında renk değiştiren dev kırmızı kaya monoliti.

7. Ha Long Körfezi (Vietnam)

Ha Long Körfezi

Denizden yükselen binlerce kireçtaşı adacığıyla etkileyici bir manzara.

6. Büyük Kanyon (ABD)

Grand Canyon

Colorado Nehri’nin milyonlarca yılda oyduğu devasa jeolojik oluşum.

5. Kapadokya (Türkiye)

Kapadokya

Peribacaları, yer altı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla ünlü benzersiz bir bölge.

4. Aurora Borealis (Kuzey Işıkları)

Aurora Borealis

Gökyüzünde dans eden renkli ışık perdeleriyle büyüleyici bir doğa olayı.

3. Amazon Yağmur Ormanları (Güney Amerika)

Amazon Yağmur Ormanları

Dünyanın en geniş tropikal orman sistemi ve biyolojik çeşitlilik merkezi.

2. Victoria Şelalesi (Zambiya–Zimbabve)

Victoria Şelalesi

Dünyanın en güçlü ve etkileyici şelale sistemlerinden biri.

1. Grand Prismatic Spring (ABD)

Grand Prismatic Spring

Gökkuşağı renklerini andıran tonlarıyla dünyanın en çarpıcı sıcak su kaynağı.