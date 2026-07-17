InterNations Expat Insider 2026 anketinin sonuçlarına göre, yabancıların kendilerini anında "evinde" gibi hissettikleri, sosyal entegrasyonun en kolay olduğu ve dünyanın en cana yakın yerli halkına sahip ülkeleri belirlendi. Küresel çapta yapılan "Yerleşme Kolaylığı Endeksi" değerlendirmesinde öne çıkan ülkeler ve cana yakınlık sırları şu şekilde sıralandı:

1. Endonezya

Güleryüzlü insanları ve sıcakkanlı kültürüyle Endonezya, dünyanın en misafirperver ülkesi olarak listenin zirvesinde yer alıyor. Ülkeye adım atan yabancılar, yerel halkın son derece yardımsever olduğunu ve farklı kültürlerden insanlarla bağ kurmak konusunda samimi bir ilgi gösterdiğini belirtiyor.

2. Kolombiya

Kolombiya, enerjik sosyal yapısı ve dışa dönük insanlarıyla dikkat çekiyor. Ülkeyi ziyaret edenler veya oraya yerleşenler; sokakta bir sohbet başlatmanın, kalıcı dostluklar kurmanın ve yerel toplulukların bir parçası haline gelmenin dünyanın diğer yerlerine kıyasla çok daha zahmetsiz olduğunu vurguluyor.

3. Filipinler

Uluslararası anketlerde her yıl istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alan Filipinler, yabancılara karşı gösterilen hoşgörünün en yüksek olduğu yerlerden biri. Filipinlilerin geleneksel misafirperverliğine ek olarak, ülkede İngilizcenin çok yaygın olarak konuşulması, yabancıların günlük hayata adaptasyonunu ve yerel halkla kaynaşmasını ciddi ölçüde kolaylaştırıyor.

4. Brezilya

Brezilya'nın neşeli ve dışa dönük sosyal yapısı, yabancıların topluma uyum sağlama sürecindeki tüm duvarları yıkıyor. Brezilya halkı, aralarına yeni katılan bireyleri büyük bir hevesle kabul etmesi, arkadaş canlısı tavırları ve samimi yaklaşımlarıyla tanınıyor.

5. Panama

Sakin ve aceleden uzak yaşam tarzıyla bilinen Panama, göçmenlerin ve gezginlerin yerel halkla en pozitif deneyimler yaşadığı ülkelerin başında geliyor. Yabancılar, yerli halkın açık fikirliliği sayesinde Panama'daki günlük hayata çok kısa sürede adapte olabildiklerini ifade ediyor.

6. Umman

Orta Doğu'nun saklı cenneti Umman, köklü misafirperverlik geleneğiyle listede dikkat çeken bir diğer ülke. Umman kültüründe konuklara saygılı ve kibar davranmak en temel ahlaki değerlerden biri olarak kabul ediliyor. Yabancılar, ülkedeki yüksek güvenlik seviyesinin yanı sıra yerel halkın asil ve saygılı duruşunu övgüyle dile getiriyor.

7. Kenya

Afrika kıtasının en sıcak kanlı ülkelerinden biri olan Kenya, yerel halkın içten tavırları ve kucaklayıcı sosyal ortamı sayesinde ilk 10 arasındaki güçlü yerini koruyor. Ülkeye gelen yabancılar, Kenyalıların misafirleri rahat ettirmek için gösterdiği doğal çabadan büyük keyif aldıklarını belirtiyor.