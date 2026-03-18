C-2 SOJ (Stand-Off Jammer) programı kapsamında üretilen EC-2, düşman radarlarını ve hava savunma sistemlerini hedef bölgenin dışından etkisiz hale getirmek amacıyla tasarlandı. Gövde üzerindeki radikal modifikasyonlar ve "ördek gagası" lakabını kazandıran burun yapısı, uçağın en dikkat çekici özelliği oldu.

Uçak, Mart 2025'te 40 yıllık hizmetin ardından emekli edilen selefi EC-1'in yerini alacak. EC-2'nin, kokpitin hemen arkasında yer alan ve sınırlı sektörel görüş sunan yeni bir kaplama sistemi ile EC-1'de bulunmayan gelişmiş donanımlara sahip olduğu bildirildi.

STRATEJİK RADYO PARAZİT KAPASİTESİ

EC-2'nin ana görevi, güçlü radyo parazitleri oluşturarak düşman hava savunma hatlarını felç etmek olarak açıklandı. Gövdenin arka kısmında bulunan üç büyük kaplama, sistemin mümkün olan en geniş görüş alanına sahip olması için özel olarak entegre edildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, lojistik maliyetleri düşürmek amacıyla EC-2'nin ekipmanlarını C-2 nakliye ve RC-2 istihbarat uçaklarıyla yüksek oranda birleştirmeyi hedefledi. Bu standardizasyon ile operasyonel verimliliğin en üst düzeye çıkarılması amaçlandı.

2026 MALİ YILI HEDEF SEÇİLDİ

Japonya'nın stratejik tedarik planı doğrultusunda, başlangıç aşamasında toplam dört adet EC-2 uçağının envantere alınması öngörüldü. Gifu Hava Üssü'nde gerçekleştirilen ilk uçuşun ardından, sistem entegrasyonu ve saha testlerinin 2026 mali yılı sonuna kadar bitirilmesi planlandı.

Yeni nesil elektronik harp sistemlerinin, Japonya'nın bölgesel hava sahası güvenliğinde kritik bir rol oynaması beklendi. Test uçuşu görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, uçağın dış tasarımı havacılık çevrelerinde "en sıra dışı yapılı uçaklardan biri" olarak tescillendi.