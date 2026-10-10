Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA), küresel otomotiv sanayisindeki üretim dengelerini ve ülkelerin pazar paylarını ortaya koyan güncel verilerini açıkladı.
Verilere göre Çin, açık ara farkla dünya liderliğini sürdürürken; Türkiye, yıllık 1,4 milyon adedi aşan üretimiyle küresel arenada konumunu tazeledi.
OICA verilerine göre Çin, ürettiği 34,5 milyonun üzerindeki araçla küresel üretimin üçte birinden fazlasını tek başına karşılayarak liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. ABD, hafif ticari ve pikap segmentindeki gücüyle 10,2 milyonluk üretimle ikinci sırada yer alırken; Japonya yüksek teknolojiye dayalı altyapısıyla 8,4 milyon adetlik üretim gerçekleştirerek üçüncü oldu.
TÜRKİYE İLK 15'TE
Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü konumunda bulunan Türkiye, yıllık 1 milyon 419 bin 464 adetlik toplam üretimiyle dünya genelinde 13. sıradaki yerini korudu. Türkiye bu performansıyla Kanada, Endonezya ve Slovakya gibi önemli üreticileri geride bıraktı.
İşte küresel araç üretiminde ilk 20 ülke;
1. Çin: 34.530.738 adet
2. ABD: 10.243.844 adet
3. Japonya: 8.410.232 adet
4. Hindistan: 6.490.810 adet
5. Almanya: 4.148.836 adet
6. Güney Kore: 4.102.200 adet
7. Meksika: 4.092.448 adet
8. Brezilya: 2.644.054 adet
9. İspanya: 2.274.026 adet
10. Fransa: 1.463.991 adet
11. Tayland: 1.455.569 adet
12. Çekya: 1.452.776 adet
13. Türkiye: 1.419.464 adet
14. Kanada: 1.237.075 adet
15. Endonezya: 1.147.600 adet
16. Slovakya: 1.070.000 adet
17. Rusya: 853.897 adet
18. Birleşik Krallık: 764.715 adet
19. Malezya: 747.780 adet
20. Polonya: 628.276 adet