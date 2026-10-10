Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA), küresel otomotiv sanayisindeki üretim dengelerini ve ülkelerin pazar paylarını ortaya koyan güncel verilerini açıkladı.

Verilere göre Çin, açık ara farkla dünya liderliğini sürdürürken; Türkiye, yıllık 1,4 milyon adedi aşan üretimiyle küresel arenada konumunu tazeledi.

OICA verilerine göre Çin, ürettiği 34,5 milyonun üzerindeki araçla küresel üretimin üçte birinden fazlasını tek başına karşılayarak liderlik koltuğundaki yerini perçinledi. ABD, hafif ticari ve pikap segmentindeki gücüyle 10,2 milyonluk üretimle ikinci sırada yer alırken; Japonya yüksek teknolojiye dayalı altyapısıyla 8,4 milyon adetlik üretim gerçekleştirerek üçüncü oldu.

TÜRKİYE İLK 15'TE

Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü konumunda bulunan Türkiye, yıllık 1 milyon 419 bin 464 adetlik toplam üretimiyle dünya genelinde 13. sıradaki yerini korudu. Türkiye bu performansıyla Kanada, Endonezya ve Slovakya gibi önemli üreticileri geride bıraktı.

İşte küresel araç üretiminde ilk 20 ülke;

1. Çin: 34.530.738 adet

2. ABD: 10.243.844 adet

3. Japonya: 8.410.232 adet

4. Hindistan: 6.490.810 adet

5. Almanya: 4.148.836 adet

6. Güney Kore: 4.102.200 adet

7. Meksika: 4.092.448 adet

8. Brezilya: 2.644.054 adet

9. İspanya: 2.274.026 adet

10. Fransa: 1.463.991 adet

11. Tayland: 1.455.569 adet

12. Çekya: 1.452.776 adet

13. Türkiye: 1.419.464 adet

14. Kanada: 1.237.075 adet

15. Endonezya: 1.147.600 adet

16. Slovakya: 1.070.000 adet

17. Rusya: 853.897 adet

18. Birleşik Krallık: 764.715 adet

19. Malezya: 747.780 adet

20. Polonya: 628.276 adet