Dünyanın en popüler alkollü içeceği bira haritasında ezber bozan bir değişim yaşanıyor. Batı pazarındaki daralmalar, ambargolar ve Afrika’daki tüketim çılgınlığı, geleneksel devlerin tahtını resmen sallıyor.

Çin hala Dünya lideri ama kan kaybediyor

Çin, yıllık 9 milyar galonluk devasa üretimiyle dünyanın açık ara en büyük bira üreticisi unvanını koruyor. Dünya üzerindeki her 5 biradan neredeyse biri (%18,2) Çin'de üretiliyor. Ülke, tek başına ABD ve Brezilya'nın toplamından daha fazla bira üretiyor.

2013 yılında küresel üretimin %25,7'sini tek başına sırtlayan ülke, aradan geçen yıllarda ciddi bir pazar payı kaybetti.

Amerika Kıtası "ağır siklet" konumunda

Kıtanın 3 devi ABD, Brezilya ve Meksika, toplamda 12,5 milyar galonluk üretimle küresel pazarın bel kemiğini oluşturuyor.

ABD, 4,9 milyar galonla dünya ikincisi olsa da 2005 yılından bu yana ilk kez ülkede kapanan bira fabrikası sayısı, yeni açılanlardan daha fazla oldu ve üretim %4,8 düştü.

3,8 milyar galon üreten Meksika, Brezilya'yı yakalamak üzere. Ülke, küresel markaların dünyadaki en büyük ihracat ve lojistik üssü haline gelmiş durumda.

Rusya, Almanya'yı tahtından indirdi

Avrupa bira pazarındaki en büyük jeopolitik kırılma Rusya'da yaşandı. Rusya, yıllık 2,4 milyar galonluk üretimiyle, bira kültürüyle özdeşleşen Almanya'yı (2,2 milyar galon) geride bırakarak Avrupa'nın bir numaralı bira üreticisi oldu.

Ukrayna Savaşı sonrası Batılı içki devlerinin Rusya'dan çekilmesi pazarın yapısını tamamen değiştirdi. Örneğin Danimarkalı Carlsberg'in Rusya'daki Baltika birimine devlet tarafından el konuldu ve yerel yönetime satıldı.

İthal biraların kesilmesiyle "ithal ikamesi" modeline geçen Rusya, yerli fabrikalarını destekleyerek yerel üretimini tek bir yılda %9 artırmayı başardı.

Afrika Kıtasında büyüme rekoru

Bira tüketiminin ve üretiminin en agresif büyüdüğü bölge, %6,7'lik devasa bir artışla Afrika oldu. Güney Afrika, 977 milyon galonluk üretimiyle dünya genelinde 9. sıraya yerleşerek kıtanın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Angola, bir yıl içinde bira üretimini %35 gibi inanılmaz bir oranda artırarak 428 milyon galona ulaştı ve Nijerya (506 milyon galon) ile birlikte listenin en dikkat çeken aktörü oldu.

179 ülkenin içinde Türkiye'nin sırası ise 34. Aynı listenin son ülkesi Gambiya oldu.