Dünyanın en çok izlenen yayıncılarından Darren Jason Watkins Jr adındaki ABD'li 'IShowSpeed', Yunanistan'ın ardından canlı yayın serüvenine Türkiye'de devam ediyor.



Son olarak 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi final mücadelesi için Türkiye'ye gelen yayıncı, bu kez Taksim'in turistik bölgelerini gezdi.

İNGİLİZCE BİLEN MEMUR BULAMADI



Yayının başlarında Galata Kulesi'ni gören ve kuleyi gezmek isteyen 20 yaşındaki ünlü yayıncı, görevlilerden kendisine kulenin tarihini anlatmalarını rica etti. Galata Kulesi'nde görev yapan ve turistlerle sürekli etkileşimde bulunan memurlardan hiçbirinin İngilizce bilmemesi ve kulenin tarihini çeviri kullanarak anlatmaya çalışmaları ise sosyal medyada gündem oldu.



IShowSpeed, görevli kimsenin İngilizce bilmemesi üzerine büyük şaşkınlık yaşarken, binlerce kullanıcı söz konusu anlara 'liyakatsizlik' yorumunda bulundu.

BAKANLIĞIN DENETİMİNE GEÇMİŞTİ



Uzun yıllar boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde bulunan Galata Kulesi, 2019 yılında yapılan seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından yalnızca bir yıl sonra sürpriz bir kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti.





