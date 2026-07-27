Forbes, dünyanın en yüksek kâr elde eden şirketlerini açıkladı. Küresel şirketlerin finansal performanslarını ortaya koyan sıralamada teknoloji devleri Microsoft ve Apple ilk iki sırada yer alamazken zirvede Alphabet yer aldı.

10- JPMORGAN CHASE Değer: 59 milyar ABD Doları 1 / 10 9- TSMC Değer: 62 milyar ABD Doları 2 / 10 8- META Değer: 71 milyar ABD Doları 3 / 10 7- BERKSHIRE HATHAWAY Değer: 72 milyar ABD Doları 4 / 10 Günün Trend Haberleri 6- AMAZON Değer: 91 milyar ABD Doları 5 / 10 5- ARAMCO Değer: 99 milyar ABD Doları 6 / 10 4- NVIDIA Değer: 120 milyar ABD Doları 7 / 10 3- APPLE Değer: 123 milyar ABD Doları 8 / 10 2- MICROSOFT Değer: 125 milyar ABD Doları 9 / 10 1- ALPHABET Değer: 160 milyar ABD Doları 10 / 10

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