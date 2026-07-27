Forbes, dünyanın en yüksek kâr elde eden şirketlerini açıkladı. Küresel şirketlerin finansal performanslarını ortaya koyan sıralamada teknoloji devleri Microsoft ve Apple ilk iki sırada yer alamazken zirvede Alphabet yer aldı.
10- JPMORGAN CHASE
Değer: 59 milyar ABD Doları
9- TSMC
Değer: 62 milyar ABD Doları
8- META
Değer: 71 milyar ABD Doları
7- BERKSHIRE HATHAWAY
Değer: 72 milyar ABD Doları
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6- AMAZON
Değer: 91 milyar ABD Doları
5- ARAMCO
Değer: 99 milyar ABD Doları
4- NVIDIA
Değer: 120 milyar ABD Doları
3- APPLE
Değer: 123 milyar ABD Doları
2- MICROSOFT
Değer: 125 milyar ABD Doları
1- ALPHABET
Değer: 160 milyar ABD Doları
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